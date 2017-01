EL VALENCIANO, REQUISITO PARA SER FUNCIONARIO

Hace mucho, mucho tiempo que tenemos estatuto y una ley de uso del valenciano. Hace mucho que los partidos de izquierdas hablan de exigirlo para poder trabajar en las administraciones públicas. Hace mucho que los progresistas hablan de hacer muchas cosas y no hacen demasiado.

Así ha pasado cuando gobernaban tanto en Gandia, como en la Comunitat Valenciana, como en España con casos como el tren a Denia, siempre excusándose en cualquier otro gobierno como el culpable de todo. Ahora vuelven a gobernar y seguirán sin hacer mucho, pero ya los conocemos y no esperamos más de ellos. Ahora vuelven a considerar el requisito del valenciano. Y tienen razón. Es un insulto para aquellos opositores que conocen la lengua o que se han esforzado en estudiarla, que no se les reconozca el mérito.

Hace muchos años que Cataluña lo exige a los docentes y tampoco es un problema para todos aquellos que siendo castellanoparlantes obtienen el título correspondiente o simplemente realizan una prueba adicional en el proceso de oposiciones. Lo mismo con el castellano para los extranjeros. Lo que no tiene sentido es un profesor que no sepa dirigirse a sus alumnos en valenciano o un médico que, en ocasiones no habla apenas ni el castellano, y, ni que decir del valenciano. Claro que hasta en Cataluña en los centros educativos y hospitales aceptan de manera extraordinaria a candidatos sin el requisito lingüístico o, tampoco lo exigen para realizar sustituciones en verano en los hospitales. Lo mismo podemos hacer aquí en caso de necesidad, tanto en el campo de la educación como en el sanitario. Pero a priori, coincidimos todos en exigir el valenciano. No para filtrar, sino para mejorar la calidad de la enseñanza o la sanidad.

Para respetar tanto a los ciudadanos como a los alumnos y pacientes. Tras más de 30 años ha llegado el momento. Hacemos las paellas rápido aunque sea de leña, también les torraes de xulles, pero para decidir algo en la administración parece que nos salen todos los complejos. Somos valencianos y pensamos en valenciano. Los jóvenes ya hablan en valenciano con las familias y con los amigos. Los mayores se entienden en valenciano. Los políticos por desgracia no se entienden en ningún idioma, pero por lo menos que lo practiquen, que les va con el sueldo.