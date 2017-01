«Yo no estaba en el gobierno cuando se cerró el acceso a IPG»

El proceso de investigación que abrió el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia contra miembros gobierno local por supuestamente impedir el acceso a dependencias municipales tras la investidura de Diana Morant como alcaldesa continúa. Ayer fue el turno del coordinador de Economía, Salvador Gregori, que acudió a declarar a la sala de Gandia en calidad de investigado.

Tanto el responsable de las finanzas locales, como Morant y otros funcionarios municipales, entre ellos Vicent Todolí o Vicent Llorens, ahora responsable de la Marina Real de Valencia, además del secretario municipal, Lorenzo López Sarrión, fueron denunciados por el PP.

La formación interpuso una querella cuando el nuevo ejecutivo (PSPV y Més Gandia) cerró la sede de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) y otros despachos municipales tras el cambio de gobierno en junio de 2015.

Estos hechos generaron ciertos enfrentamientos durante los días posteriores. Parte del personal del confianza del ya exalcalde Arturo Torró quiso acceder a sus dependencias pero no lo lograron. Ante esto formalizaron la querella. Gregori acudió al juzgado «tranquilo».

Sin responsabilidad

Tras declarar ante la magistrada matizó a LAS PROVINCIAS que tenía poco que decir en la sala: «Le he explicado que no formaba parte del gobierno en ese momento. Dos días después de la investidura, un lunes, tenía una reunión informal con Morant para hablar de Economía».

«Llegue al Ayuntamiento acompañado de otra persona y me encontré con algunos miembros del anterior gobierno protestando. Vi el jaleo que había y me fui antes de una hora, yo allí no pintaba nada», precisó el responsable de Economía de Gandia. El socialista indicó a la titular del juzgado que, según él, el PP le incluyó en la querella por ser coordinador de Economía, ya que la denuncia se interpuso meses después: «No tuve nada que ver con lo que pasó ni firme documento alguno, ya que no estaba en el gobierno». A todo esto, y ya fuera de los juzgados, Gregori lamentó que se utilice la justicia como instrumento político: «Lo único que pretende el PP es que cargos importantes del gobierno desfilen por los juzgados». El pasado lunes declaró la alcaldesa de Gandia por este tema.