MARRULLERÍA POLÍTICA

Desde que vi, publicado en una revista local, la foto del Ciro Palmer bajando las escalera del Ayuntamiento escoltado por la policía para evitar que le agredieran (Quien teme algo debe), y leído que fue abucheado, con insultos de traidor y judas, por prosélitos del C's, que le habían votado, me había propuesto relegar al rincón del olvido cualquier tema relacionado con él, porque es tal la desfachatez y seguridad que aparenta como edil que uno llega a preguntarse si realmente no será una farsa con visos de realidad.

Pero la lectura en LP de que amenaza, nuevamente, al bipartito local con una moción de censura porque no le gusta la forma de proceder «porque han aflorado sus ideologías», le recuerdo que gracias a su voto son PSPV y Més Gandia los que democráticamente, le guste o no, están gobernando. Es evidente que Diana Morant, como buena alumna del profesor Tierno Galván, opina que la mentira en política tiene otra importancia, porque se sobreentiende que los ciudadanos saben y aceptan que no se está diciendo la verdad.

Resulta abominable, y democráticamente inaceptable, que nos gobierne un grupúsculo de políticos incompetentes, capitaneados Morant y Milvaques, que prometían que iban a «gobernar para todo el mundo, respetando la pluralidad y la libertad de (todos) los ciudadanos» y no tengan en cuenta su opinión, pese a ser C's el partido que está haciendo que el gobierno se sostenga. ¿De qué se queja?. Como dice un conocido refrán 'Quien con infantes se acuesta excrementado alborea'. Conclusión: Terminaré con una cita del filósofo racionalista B. Spinoza: «No hay hombres (yo añadiré: y mujeres) menos indicados para gobernar el Estado que los presuntamente políticos».