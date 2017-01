Bellreguard se queda sin vacunas de la gripe para embarazadas y Daimús no tiene ningún tipo de dosis

La planificación de Salud Pública ha vuelto a fallar en la Safor y dos centros de salud se han quedado sin vacunas contra la gripe en plena ola de frío polar. En Bellreguard no hay dosis específicas para embarazadas y en Daimús no hay ningún tipo de fármacos y se ha tenido que crear una lista de espera.

Salud Pública, que depende de la Conselleria de Sanidad, que dirige la socialista Carmen Montón deja, por tanto, sin vacunas una vez más a centros médicos de la Safor, ya que esto ocurre después de que otros recintos sanitarios hayan estado también sin este fármacos durante largos periodos.

El caso más llamativo fue el del centro del Raval de Gandia, donde la escasez de estas dosis duró más de un mes y los residentes del distrito elevaron varias quejas a los empleados del consultorio. Estos fármacos han escaseado también en otros centros de la comarca, aunque han sido repuestos finalmente por Salud Pública.

En Bellreguard el desasosiego es elevado, ya que son varias las mujeres en cinta que aún no se han inoculado la vacuna. «Llevo días esperando y me han dicho que me cuide y tenga un poco de paciencia», señaló T. Marco, una vecina de la localidad.

Otras dosis

Este centro de salud es de grandes dimensiones y el recinto de referencia de localidades de menor población de los alrededores. El centro médico sí que cuenta con vacunas normales, para el resto de la población, pero estas dosis no se aplican a féminas embarazadas.

Por su parte, el consultorio de Daimús, aunque no es de grandes dimensiones, sí que tiene a una elevada población a su cargo.

En el centro sanitario de la población, situado en la calle Mistral, se atiende a los vecinos de la localidad.

De este recinto dependen los espacios de atención médica de Els Pedregals, en la playa de Daimús, y el de Guardamar de la Safor. Tanto en el barrio del litoral como en la población vecina hay decenas de residentes que aún no se han vacunado y temen contraer el virus en los próximos días.

Los vecinos son conscientes de que una ola de frío está llegado a España, que ya ayer hizo caer de forma notable los termómetros en varios momentos del día.

Temperaturas bajas

Los modelos meteorológicos llevan días indicando que durante las próximas jornadas una masa de aire polar continental recorrerá toda la península y hará caer los mercurios hasta temperaturas extremas, como ha ocurrido en la última semana en buena parte de Europa.

Ante las alertas que se han emitido en los medios de comunicación, muchos vecinos de Daimús han acudido en masa al consultorio con la intención de inocularse la vacuna. La pasada semana los empleados informaban de la carestía de estas dosis y emplazaban a los usuarios a regresar ayer lunes.

Ante la falta de las vacunas, los funcionarios se han visto en la obligación de anotar los nombres de los pacientes, muchos de ellos mayores, que quieren inyectarse el fármaco, y registrar su número de teléfono para avisarles cuando haya nuevas reservas.

De momento, según ha podido averiguar este periódico hay una decena de vecinos apuntados, pero otras tantas personas se han interesado por el fármaco aunque no se han inscrito.

Poblaciones cercanas

Donde hay vecinos esperando las dosis y no han tenido la posibilidad de apuntarse es en Els Pedregals y Guardamar. «El día que vienen los sanitarios vamos y preguntamos si nos podemos vacunar y nos dicen que no hay dosis», explicó I. Llorca, una vecina que residen todo el año en la playa de Daimús.

Esta carencia de vacunas pone de manifiesto que la previsión de Salud Pública ha sido insuficiente, ya que la campaña arrancó en noviembre y se repartieron 27.400 dosis, en una población cifrada en unos 180.000 habitantes.

Cierto es que se recomienda que se inocule el virus personal de riesgo, es decir, personas mayores o enfermos crónicos. Aún así la planificación se ha quedado corta, ya que desde Salud Pública saben cuántas dosis inocularon en la pasada campaña y podían tener esta cifra como referencia para afrontar esta temporada de invierno.