Las máquinas de Daimús quitan los restos de algas y desechos

Los operarios del Ayuntamiento de Daimús llevan ya dos días recogiendo las toneladas de cañas, algas y desechos que ha arrojado el oleaje del mar tras el último temporal que afectó a la Comunitat Valenciana.

Los casi dos kilómetros de costa se han llenado en las últimas semanas de los restos vegetales que el río Serpis abocó al Mediterráneo durante las últimas precipitaciones y que han acabado en las playas más cercanas a la desembocadura del cauce que nace en Alcoy.

Ante esta situación, el alcalde, Javier Planes, del Partido Popular, denunció «la desatención de todas las administraciones». Dijo haber llamado a Costas, Diputación y CHJ, sin sacar nada en claro de ninguna.

Por ello, el gobierno local no ha tenido más remedio que iniciar los trabajos para retirar esta suciedad de la franja litoral, pese a no tratarse de su competencia. Planes advirtió que estas actuaciones «tienen un coste de 150.000 euros». «Daimús está muy cerca del río y ha sido uno de los municipios que más toneladas de cañas ha acumulado», agregó. Pese a todo, el gobierno de Daimús no descarta tomar algún tipo de acción legal contra estas administraciones por dejación de sus funciones.