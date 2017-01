Gandia deja las cañas en Rafalcaid y Venècia a la espera de ayudas del Consell para retirarlas

El gobierno de Gandia se ve obligado a dejar las cañas que arrojó el temporal tras las últimas lluvias en la playas de Venècia y Marenys de Rafalcaid a la espera de las ayudas del Consell y ante la falta de soluciones de la Demarcación de Costas y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que no han ejecutado la limpieza de las mismas.

El Ayuntamiento no puede asumir el elevado coste de retirada de los residuos y tendrá que esperar más de 30 días, a la resolución de la Generalitat, para poder tomar una decisión en torno a la adecuación de la zona costera. El edil de Servicios Básicos, Miguel Ángel Picornell, mostró ayer el hartazgo del gobierno ante la pasividad de Costas y de la CHJ en la limpieza de las playas.

Las de Venècia y Marenys de Rafalcaid, son las más afectadas por su cercanía con la desembocadura del Serpis. La suciedad en la zona es constante y no paran de acumularse escombros por la gran cantidad de cañas acumuladas y las que diariamente continúa sacando el río. «Este tipo de residuos implica un mayor coste de limpieza y estamos esperando las ayudas. Calculamos que el coste será de más de 70.000 euros tras las primeras estimaciones de daños», señaló el edil. Picornell destacó que sólo «el Consell se ha preocupado por los efectos del temporal» en los municipios valencianos, mientras que la Demarcación de Costas y la CHJ no se han pronunciado al respecto.

«Tanto la Confederación como Costas no deciden de quien es la competencia, no tenemos noticias de ninguna de las dos administraciones, y mientras el Ayuntamiento no puede intervenir», se mostró indignado el responsable del área ante la falta de solidaridad de las entidades públicas.

Según Picornell, se ha formado un «bucle de competencias», donde nadie asume la responsabilidad y mientras tanto son los vecinos los que sufren la pasividad de las tareas de limpieza y ven como cada día aumenta la suciedad acumulada. El edil pidió paciencia a los residentes de Marenys y Venècia y manifestó que el Ayuntamiento «continúa buscando una solución conjunta para que la situación no se prolongue».

El concejal señaló que todavía se está dentro del plazo de valoración de daños que marcó el Consell tras la aprobación del decreto para conceder las ayudas. «Calculo que el 15 o 20 de febrero tendremos claras cuáles van a ser las ayudas de la Generalitat», manifestó el edil, quien apuntó que el plazo máximo que se ha marcado el Ayuntamiento es el 15 de marzo porque no podemos «permitir que vengan turistas y estén así las playas».

Limpieza de l'Auir

Donde sí que va actuar el gobierno es en la playa de l'Auir, y lo hará con sus propios medios. Los servicios de limpieza municipales ya eliminaron toda la suciedad que dejó el temporal en la Platja Nord. El día siguiente de las lluvias comenzó la limpieza de la zona, y ahora, la brigada empezará la próxima semana a retirar los restos de la playa de l'Auir.

Según anunció Picornell, las tareas comenzarán el lunes y se prolongarán durante dos días. «Un trabajo que asumirá el consistorio con medios municipales que se encargarán de retirar residuos, principalmente botellas de plástico y otro tipo de envases», indicó el edil. El gobierno quiere recuperar la normalidad cuanto antes porque la próxima semana se celebra Fitur y las imágenes actuales de las playas no pueden promocionar el turismo.