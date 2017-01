Malestar en Els Sequers de Tavernes ante la ampliación de aceras «en buen estado»

Las obras de ampliación y repavimentado de la calle la Barca en la urbanización de Els Sequers de Tavernes están dando mucho que hablar. A lo largo de dos manzanas se ha repavimentado y ampliado la acera hasta darle una amplitud de cinco metros. Buena parte del vecindario de esta urbanización ha mostrado su descontento con esta actuación por considerar que no era la más prioritaria.

Los vecinos de Els Sequers señalan que hay otras aceras en este barrio mucho más dañadas que las que se han ampliado y por ello, consideran que no se ha actuado atendiendo a los daños que tienen las aceras y zonas peatonales en la zona.

En noviembre el consistorio anunciaba el inicio de estas obras con una inversión de 196.000 euros. Desde el ejecutivo que preside Jordi Juan se propuso esta actuación señalando que se atendía una de las reivindicaciones dadas en las reuniones de barrio. En estas asambleas la participación fue poco relevante.

Ahora, gran parte de los vecinos de la urbanización se muestran indignados ante lo que consideran un despilfarro y una falta de priorización en las obras más necesarias. Consideran que hay otras aceras más dañadas y diversas calles que presentaban peor estado, antes que La Barca.

Uno de los restauradores de la zona señalaba a LAS PROVINCIAS que han quitado puestos de estacionamiento. «Mucha gente paraba a almorzar o tomarse el café y ahora no lo harán. Además, en la calle que hay junto a la carretera raro es el día que no cae una persona mayor y ahí no se han gastado ni un euro», añadió.

Desde el grupo municipal de Esquerra Unida se ha señalado que esas «no son las obras que pidió el vecindario de Els Sequers». Según este partido, los vecinos reclamaron que se repararan las aceras dañadas por las raíces de los árboles. Esta acera se ha repavimentado, pero la práctica totalidad de calles en Els Sequers presenta daños en las aceras con el consiguiente peligro de caída para los viandantes.

Las obras afectan a las zonas de estacionamiento. En el tramo afectado hay unas 50 plazas que ahora se verán reducidas a más de la mitad, dado que se dejará de aparcar en batería para hacerlo en cordón. Además, no se han dispuesto farolas en la acera repavimentada, sí que las hay en la acera opuesta. Los alcorques para incluir árboles se han reducido y se espera plantar especies con raíces menos profunda que a la larga no dañen el pavimento.

El gobierno vallero indica que las obras permiten eliminar barreras arquitectónicas: «Nos adecuamos a la normativa vigente en materia de accesibilidad y mejoramos la seguridad especialmente en los cruces». Desde el ejecutivo justifican las obras y apuntan que se han atendido las peticiones formuladas en las reuniones vecinales de barrio que se hicieron en abril y mayo.

El alcalde Jordi Juan manifestó que la prioridad «de inversiones en la vía púbica vendrá marcada por el plan de inversiones que se hizo entre todos en las reuniones de barrio, sin una decisión unilateral del gobierno, y atendiendo al presupuesto que disponga el Ayuntamiento o las subvenciones que puedan llegar».