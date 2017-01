Vecinos de Tavernes denuncian excesivas multas de aparcamiento antes de la cabalgata

La víspera del día de Reyes dejó en Tavernes mucha alegría y algún que otro 'regalo' en modo de disgusto. Muchos vecinos de la localidad fueron multados por tener sus vehículos estacionados al mediodía en el itinerario por el que tenía que pasar la cabalgata real esa tarde.

El regalito de reyes les puede costar muy caro. Para algunos la multa puede llegar a alcanzar los 282 euros. Durante el día de ayer, las redes sociales mostraban la indignación de los vecinos afectados, que no entendían la poca permisividad de la Policía Local en una fecha como esta. Muchas personas se encontraban realizando las compras de última hora en la localidad.

Justamente en el centro está ubicado el mercado municipal y la mayoría de los comercios, y además como cada jueves, en el Passeig del País Valencià estaba montado el mercadillo semanal, por lo que aparcar el vehículo resultaba aún más complicado. Algunos vecinos dejaron sus coches de forma momentánea en la zona señalizada y su vehículo fue retirado por la grúa y multado.

Zonas como el Paseo Colón o la calle Major estaban debidamente señalizadas con placas de prohibido estacionar entre las 13 y las 20 horas de la tarde del día 5. Algunos vehículos ya comenzaron a ser retirados por la grúa mucho antes de las 14 horas, pese a que la cabalgata no comenzó hasta las 18:30 horas. Para muchos de los conductores sancionados, las multas han sido muy estrictas y señalan un posible afán recaudatorio.

Una vecina de la localidad estacionó su vehículo en el Paseo Colón para ir a trabajar un par de horas en un servicio de limpieza. Sabía que la cabalgata era por la tarde, pero cuando terminó la jornada a las 13:30 horas ya había sido sancionada.

Día de mercadillo

Algo parecido le sucedió a otra vecina. Aparcó en la calle Major consciente que a la tarde pasaba la cabalgata de reyes, pero a las 13:50 horas, cuando fue a retirar el vehículo ya había sido multada. «Es jueves, no se puede aparcar y no es lógico prohibir el estacionamiento a las 13 horas cuando la cabalgata aún va a tardar en comenzar más de cinco horas. Menudo regalo de reyes me han dejado», comentaba indignada la joven. Una vecina de Carcaixent se vio en las mismas. La denunciaron y la grúa se llevó el coche. En el depósito municipal obligaron a que su marido viniera a la Vall desde la localidad de la Ribera para sacar el coche al ser él el titular y no la mujer.

Una empresa de Tavernes también sufrió el rigor sancionador. La grúa se llevó su furgoneta, en la que estaba rotulado su teléfono y tuvo que ir a retirar el vehículo al retén. «No tenían ni para cobrar con tarjeta de crédito, ni para devolverme el cambio. He tenido que conseguir el importe exacto. He reclamado la factura y me han emplazado a acudir al retén la próxima semana», contaba el empresario la noche de jueves.

«Me reclaman 282 euros por estacionar unos instantes en la zona de la cabalgata. Cuando fui a primera hora de la tarde a retirar mi coche ya no estaba. Es exagerado prohibir estacionar a las 13 horas de un jueves con tanta aglomeración de gente» indicaba un joven de Tavernes, quien añadía «junto a mi, en el retén reclamando su vehículo había un chico de Cuenca que lleva viviendo aquí una semana. Los carteles de las señales estaban sólo en valenciano y el chico indicaba que aún le costaba entender el idioma».

Son varios ejemplos de lo que se vivió de forma paralela en Tavernes en la víspera del Día de Reyes. Aún no ha trascendido el total de las denuncias que se realizaron en pocas horas, pero LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a una decena de casos que han narrado su testimonio.

A todo esto, hay que añadir que los denunciados no pudieron poner un recurso porque, según afirman, en el retén policial no había instancias para realizar la reclamación.