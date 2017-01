Los taxistas del área comarcal y los de Gandia se enfrentan por el servicio de Nochevieja

La última noche del 2016 ha abierto un nuevo enfrentamiento entre los taxistas del área de la Safor y los taxistas de Gandia. Los conductores que integran la Asociación de Taxistas de la Safor y la Asociación de Radio Taxi la Safor han lamentado el bloqueo del servicio sufrido la pasada Nochevieja porque la Conselleria de Vertebración del Territorio y el Ayuntamiento de Gandia no concedieron el permiso de reciprocidad para Fin de Año.

El servicio del área comarcal está compuesto por 28 municipios en los que no se incluye Gandia, Oliva y Tavernes. Los conductores que prestan el servicio en esta red pueden llevar a pasajeros a cualquier destino, pero no pueden recoger a ningún cliente fuera de su núcleo de actuación. Prestar ese servicio fuera del área comarcal, no está permitido por la ley, y los taxistas se enfrentan a denuncias en caso de realizar un transporte fuera de su zona.

Ante esta normativa, ambas asociaciones comarcales solicitaron al consistorio de la Ciudad Ducal que concediera permiso para que en noches de intenso trabajo pudieran realizar servicios en la capital de la comarca. Pidieron que durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se concediera una autorización conjunta y recíproca entre todos los taxistas, tanto de Gandia como los pertenecientes a la red comarcal, para que los conductores pudieran trabajar libremente. El consistorio gandiense denegó la libre circulación tras solicitar un informe a la Asociación de Taxistas locales.

Los conductores de la Ciudad Ducal manifestaron su oposición a la propuesta alegando que durante «estas fechas no hay celebraciones multitudinarias ni macroconciertos que se celebren en ninguna de las localidades». Del mismo modo, en su negativa añadieron que en «los años anteriores no fue necesario ningún refuerzo de taxis en ninguna población, sin que se haya producido ninguna queja al respecto y que con las 28 licencias existentes en la ciudad el servicio de taxi está suficientemente cubierto y atendido».

Una decisión que en la Asociación de Taxistas de la Safor no comparten porque aseguran que han recibido muchas quejas de los usuarios por no poder prestar el servicio esa noche. Según los taxistas que atienden a los 28 municipios, el permiso solicitado «permitiría agilizar el trabajo porque en el caso de estar todos los vehículos de un municipio ocupados, se podría prestar ayuda a otro taxista de otra zona para ofrecer un mejor servicio a los usuarios».

Largas colas

Estas dos agrupaciones han denunciado que en Nochevieja presenciaron innumerables colas de personas que esperaban un servicio a la salida de las discotecas de la playa de Gandia así como en las numerosas salas de fiestas de las localidades de la comarca y que no pudieron atenderlas.

Los taxistas han señalado que los clientes no entienden la situación. «En ocasiones llevamos a alguien de un municipio hasta la playa de Gandia y nos piden que les recojamos a una determinada hora. Tenemos que decirles que no podemos ir a por ellos y que deben pedir otro taxi y no lo entienden», aseguran los conductores.

«En otras ocasiones, acabamos de trasladar a un cliente, vamos con el taxi vacío y nos solicitan y no les podemos recoger», señalan desde la Asociación de Radio Taxi la Safor.

Los conductores de los 14 taxis del área comarcal consideran que las administraciones deberían ser más permisivas porque estas situaciones además benefician la proliferación de taxis ilegales. «Cuando la gente lleva horas esperando para conseguir un taxi que les devuelva a sus casas a altas horas y no lo encuentra, acude a buscar cualquier transporte y los servicios piratas actúan libremente».

De momento, la actual situación no es del agrado de los conductores de la red comarcal, mientras que la solución que ellos piden, tampoco gusta a los chófers de la Asociación de Taxistas locales.