Toneladas de cañas y algas se pudren en la costa de Daimús dos semanas después del temporal

Cañas y algas se acumulan en la playa de Daimús tras el fuerte temporal que sacudió la Comunitat hace dos semanas y que ha dejado las zonas del litoral de la comarca repletas de suciedad.

El fuerte oleaje que azotó la costa mediterránea ha dejado en la orilla todos los restos que el río Serpis ha ido sacando tras las intensas lluvias. Estos días en el municipio no se habla de otro tema. Existe un malestar generalizado que se palpa en el ambiente y en las conversaciones entre vecinos. Empresarios de la zona turística y gobierno municipal se sienten impotentes al contemplar en qué situación está la playa de Daimús.

El alcalde de la localidad, Javier Planes, ha denunciado la indefensión en la que se encuentran tras el último temporal. El primer edil ha lamentado la «desatención total de todas las administraciones».

Planes ha explicado que tras finalizar las lluvias comenzó «un periplo de llamadas a todas las administraciones para ver cuál de todas era la encargada de retirar estos restos pero que nadie se ha puesto al otro lado del teléfono para dar una solución». La indignación crece cada día al no encontrar respuesta alguna de las administraciones.

«Las cañas están en nuestra playa porque las ha sacado el río Serpis, que quizá no estaba tan limpio como debía estar», sentenció el alcalde. «No es suciedad generada aquí y Daimús no tiene porque gastar miles de euros en retirarlas».

Gasto de 150.000 euros

Según fuentes municipales, el coste de retirar las cañas y las algas putrefactas es de unos 150.000 euros, una cantidad que la localidad no está dispuesta a «afrontar».

Los vecinos no entienden como las administraciones «olvidan a Daimús y no aportan ninguna solución». El consistorio sólo tiene autorización de la Diputación para mantener la playa durante el verano. Un permiso que ahora no tiene validez. Por ello, Planes ha exigido la actuación urgente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Costas o el Gobierno.

«Están obligados a actuar, de lo contrario Daimús estudiará qué medidas tomar para reclamar que se limpie la playa, ya que esta suciedad la ha traído el río», señaló indignado el alcalde.

Operarios municipales

Desde hace varios días ocho trabajadores municipales están retirando una gran cantidad de arena de las calles que se ha acumulado tras las últimas lluvias. Tareas que realizan con el fin de evitar que taponen desagües y generen atascos en el caso que se registraran de nuevo unas intensas lluvias en los próximos días.