Mil vecinos de un distrito de Gandia esperan un colector para evitar inundaciones hace 5 años

Los más de mil vecinos que residen en la urbanización Sant Nicolau de Gandia llevan cinco años esperando la construcción de un colector de aguas residuales que evite inundaciones durante las épocas de lluvia en las calles del distrito.

Este residencial está ubicado cerca del Grau de Gandia, junto al barranco de Sant Nicolau, y algunas de sus calles carecen de desagües para aliviar el agua de lluvia. Esto genera múltiples problemas cuando hay fuertes tormentas, como indicó uno de los representantes de la Asociación de Vecinos, Àngel Peiró.

El dirigente del colectivo explicó que cuando «llueve el agua anega por completo la vía pública, impide la circulación de vehículos y personas y accede a los bajos de buena parte de las viviendas», algo que se repite varias veces al año. Esta urbanización privada se construyó a principios de la década de los 90, pero años después fue recepcionada por el Ayuntamiento de Gandia. Al parecer, el problema que genera las inundaciones radica en el deficiente alcantarillado.

Calles sin desagües

El complejo residencial cuenta con una red de desagües que abocan sus aguas al barranco que pasa junto al vecindario, pero las pocas conexiones existentes hacen que cuando llueve con fuerza no se canalice el agua y se quede estancada en varias calles. A esto hay que añadir que hay algunas zonas de la urbanización que carecen de desagües, por lo que el agua corre a su libre albedrío inundando lo que encuentra a su paso.

Las vías que no cuentan con salida para el agua son Alemania y Francia, aunque los daños de inundaciones llegan a otras zonas del residencial. «En la primera hay algunos desagües, pero en la segunda ni uno», dijo Peiró, quien añadió que los vecinos de estas vías sufren «cada temporal» inundaciones en sus casas.

«Esto ocurre cuando hay una fuerte tormenta, no es necesario que dure mucho tiempo, con que el chaparrón sea fuerte las calles y las casas se anegan», agregó. El vecino ha reclamado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Gandia la construcción de un colector que una estas vías con el barranco de Sant Nicolau: «Hemos presentado hasta cinco escritos y el gobierno de Gandia no nos hace caso».

Peiró aseguró que este conducto tendría un «coste escaso» y que conectaría las vías afectadas «directamente» con el cauce». El agua de lluvia puede ir al barranco o a parcelas de la ribera que son de titularidad municipal, donde no se generarían daños de ningún tipo. La canalización permitiría que las calles sin desagüe evacuaran el agua, evitando así que entre tanto a los sótanos como a las plantas bajas de las viviendas.

El afectado sostiene que el ejecutivo de Gandia (PSPV y Més Gandia) descarta esta construcción, al menos de momento, y no da alternativas a las inundaciones constantes: «Nos hemos reunido con alcaldes de barrio y de ediles de Medio Ambiente durante esta legislatura y la anterior, pero nadie ha sabido aportar soluciones».

El último encuentro, dijo, fue hace unos meses con el titular de Gestión Responsable del Territorio, Xavi Ròdenas, quien les dio «una negativa» a su petición de un colector. «El concejal de Més Gandia expuso que una tubería de este tipo lo único que conseguiría es llevar toda la suciedad de las calles y los restos de neumáticos al cauce, pero estas vías están limpias y casi no hay circulación».

Peiró añadió que la solución que aportó Ròdenas fue «construir depósitos» que contuvieran el agua de lluvia durante las tormentas, pero esta propuesta no se puede llevar a cabo, al menos de momento, ante la mala situación económica del Ayuntamiento de Gandia.

El objetivo de habilitar estos espacios para albergar el agua de lluvia sería, según Peiró, «almacenarla durante un tiempo» para luego abocarlas al cauce, pero una vez que cualquier resto se haya solidificado: «Esta opción no es válida. No hay dinero para ejecutarla, harían falta bombas para extraer el líquido y, sobre todo, el agua de estas calles es de lluvia, no está sucia», concluyó el representante vecinal.