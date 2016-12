Lloret estuvo en 56 presentaciones de reinas falleras

Josep Lloret Tarrasó nunca dijo no. El expresidente de la Federació de Falles, fundador de la hermandad de Sant Pere, profesor y articulista siempre tuvo tiempo para acudir allí donde le llamaran y colaborar. Buena prueba de ello es que estuvo presente en 56 presentaciones de reinas falleras durante toda su vida. Su amor por la fiesta josefina fue mayúsculo. En vida recordó, en ocasiones, todo lo que hizo relacionado con las fallas: «Me he disfrazado, he estado en verbenas y he intentado estar donde me han necesitado».