Diana premia a sus 'followers'

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, mantiene a diario una intensa actividad en las redes sociales. La edil del PSPV es una ferviente usuaria de una de las aplicaciones móviles que están en boga: Instagram.

En ella cuelga instantáneas de sus labores diarias. En los últimos días ha 'instagrameado' fotos visitando lugares afectados por el temporal o reuniones de trabajo, pero ayer sorprendió al promover un sorteo desde su cuenta para celebrar que ya ha rebasado los 1.500 'followers'.

La alcaldesa colgó una imagen suya, a última hora del miércoles, donde invitaba a sus seguidores a una noche de Destapa't.

A la imagen no le faltaba el hashtag correspondiente: #DestapatAmbDiana. En Gandia, cada jueves muchos bares ofrecen tapas y bebidas a unos dos euros. Eso sí, la alcaldesa sólo podrá llevar de rondas a seis de sus seguidores, por lo que se celebrará un sorteo. Para entrar en este pequeño grupo hay dar 'like' (me gusta) a la foto de Diana y, por supuesto, seguirla en esta red. Los escogidos recibirán un mensaje privado, por lo que tendrán que estar muy pendientes de su cuenta.

La alcaldesa ilustró su foto con el siguiente texto: «Ahora que ha pasado el temporal y como, seguramente, no nos tocará la lotería, he pensado en celebrar con vosotros que somos más de 1.500». Morant prometió ser generosa y añadió que pagará «de su bolsillo» entre cuatro y cinco tapas, con la bebida correspondiente, a los seis escogidos en el sorteo. Quizá se estire un poco más y caiga alguna otra ración, ya que lo habitual en Gandia es acabar la noche con un tapa dulce.

Morant explicó que ha optado por celebrar con una noche de tapas el aumento de seguidores con el fin de dar un espaldarazo al sector hostelero. «Cada jueves se esfuerzan por elaborar exquisitas tapas y por mantener ese ambiente que tanto gusta en el centro».

Quienes se queden fuera del sorteo podrán seguir la ruta de tapeo de Morant y sus seis invitados al instante al instante, ya que la alcaldesa prometió que ella y los asistentes colgarán fotos con el hashtag #DestapatAmbDiana.