La resaca del temporal arroja toneladas de cañas a las playas de Gandia y Daimús

Tras cuatro días de intensas lluvias y crecidas de los barrancos de la Safor, algunas playas de la comarca empiezan a ser las grandes perjudicadas. Varios tramos del litoral de Gandia y de Daimús amanecieron ayer llenos de cañas que impedían ver ni un sólo grano de arena.

· Más información sobre el temporal en páginas 8 a 14.

El fuerte caudal que ha llevado el Serpis en las últimas jornadas ha abocado al mar millones de litros de agua. El barranco ha arrastrado durante estos días miles de cañas, desde su nacimiento en Alcoy y de otros afluentes como el Vernissa, hasta su desembocadura. Todos estos restos vegetales han acabado en el Mediterráneo, pero el fuerte oleaje los ha devuelto a las playas más cercanas del río: Venècia y Marenys de Rafalcaid, en Gandia, y Daimús.

En ambas localidades la preocupación de las autoridades es máxima, ya que las cañas y otros restos, como ramas de árboles, ocupan toda la franja del litoral. «Ahora es el momento de esperar», dijo ayer el concejal de Servicios Básicos de Gandia, Miguel Ángel Picornell, quien también pidió «paciencia» a los vecinos.

Limpieza del litoral

«Las playas no se van a usar mañana, por lo tanto, hay que ver a qué administración le corresponde la limpieza de estos tramos para solicitar que se inicien los trabajos y, sobre todo, qué hacer con todos estos restos vegetales», agregó. El concejal del PSPV explicó que hay que hablar con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para ver cuál es la mejor solución ante esta incidencia.

La aparición de cañas tras un fuerte temporal junto a la desembocadura del Serpis es algo habitual cuando el río lleva un cauce elevado. Sin embargo, el edil de Servicios Básicos comentó que no está «muy claro» qué hacer con este material: «Una posibilidad es triturar todos estos restos y destinarlos al compostaje».

Otra solución sería cargar en camiones las miles de cañas y transportarlas a algún espacio donde se puedan tratar, siempre evitando cualquier tipo de contaminación en el entorno.

Pero añadió que la ciudad no puede hacer frente a los costes de estos trabajos, ya que podrían ascender a unos 30.000 euros y la ciudad no puede invertir cantidades de este tipo en trabajos que no son de su competencia.

En el caso de Daimús, el alcalde, Javier Planes, explicó que se pondrá en contacto tanto con la CHJ como con la Diputación de Valencia para que den una solución urgente a este problema que está afectando a las playas del entorno del Serpis.

«Una playa como la de Daimús no puede pasar semanas con estos restos vegetales en la arena, ya que se pudrirán y generarán mal olor. Si siguen en la fachada marítima molestará a los muchos vecinos que residen en la playa durante todo el año», apostilló el primer edil.

El alcalde de Daimús agregó que durante este temporal no se han producido daños en la playa, excepto alguna calle anegada «de forma puntual y esporádica».

«No ha han habido inundaciones notables en los bajos de la playa y sólo ha sido necesario ir con precaución en cierto caminos rurales», dijo el edil, quien agregó que han «sido días de lluvias intensas, que no han generado daños».

Otros barrancos

La fuerza de otros cauces de la Safor también ha arrastrado restos vegetales a franjas del litoral de la comarca, aunque en menor medida. En el entorno de la desembocadura de la rambla de El Gallinera, en Oliva, o del río Vaca o El Canal, en Xeraco, también han aparecido algunas ramas y cañas. Los gobiernos locales ya tramitan con administraciones superiores la retirada de los restos.