El PP de Tavernes de Valldigna denuncia que el alcalde usa un coche de la Policía para ir de Valencia al Ayuntamiento

El Partido Popular de Tavernes de la Valldigna ha denunciado que el alcalde y diputado de Compromís en Les Corts, Jordi Juan, utiliza un coche de la Policía Local, así como a un agente, para llevarle, cada día, desde su domicilio en Valencia, hasta el Ayuntamiento, y luego, llevarle de nuevo a Valencia. Mientras, los agentes municipal llevan un mes sin coches patrulla en este municipio de la comarca de la Safor.

Eva Palomares, portavoz del grupo municipal del PP, ha denunciado que "el alcalde hace un uso particular del coche de la policía, y no para actos institucionales". Asimismo, ha añadido que "Tavernes no puede permitirse económicamente ese gasto diario".

El grupo del PP calcula que este uso del vehículo de la policía podría costar hasta 35.000 euros anuales al consistorio, "un gasto que no tienen porqué pagar los vecinos porque el alcalde viva en Valencia".

El propio alcalde, Jordi Juan, ha admitido que utiliza el coche de la Policía, pero ha querido matizar dos aspectos. Por una parte, ha explicado, "no utilizo el coche todos los días, como dice el PP, ni mucho menos". Por otra parte, respecto al agente de la policía, el alcalde afirma que "no tiene esa tarea en exclusiva sino que se dedica a hacer otros trabajos que le marca la Prefactura".

Asimismo, Jordi Juan ha negado que el coste de ese servicio le cueste a las arcas municipales los 35.000 euros anunciados por el Partido Popular.