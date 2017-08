Xàtiva posee otro retablo sin saberlo Miércoles, 16 agosto 2017, 00:06

El Museo de Bellas Artes de Xàtiva exhibe tres tablas de la segunda mitad del siglo XVI en salas distintas porque ignora que pertenecen a un mismo retablo. Así lo desvela el historiador Josep Lluís Cebrián en "Art i patrimoni". A juicio de este especialista no existe la menor duda de que las tres piezas son obra de un mismo artista, cuyo nombre se desconoce, y formaban parte de un único escenario religioso. Se trata de la Purísima que se exhibe en una sala y que vendría a ser el motivo central del retablo y de sendas pinturas de San José y San Antonio, colgadas aparte y que procederían del guardapolvo de dicho altar. Cebrián recuerda que en las VII Jornadas de Arte e Historia ya apuntó la posibilidad de que el autor de la tabla de la Purísima sea el mismo que pintó el retablo de las Almas, de 1572, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Castelló de la Plana. Cebrián i Molina es coautor, junto con Beatriu Navarro i Buenaventura, de los libros "Pintura sobre taula a Xàtiva. Segles XIV-XVI", "Miquel Esteve, pintor leonardesco", "Pintura del segle XVI a Xàtiva" y otros muchos títulos en solitario.

Quejas por las piscinas de verano.Al concejal de Deportes Pedro Aldavero se le amontona la faena. Y eso que ahora, sin la obligación fallera, va más suelto que un perro sin correa. Un trabajador de la Ciutat de l'Esport le ha acusado en Ràdio Xàtiva de incumplir la promesa que hizo en su día de mejorar las instalaciones de la piscina. La dependencia tiene la misma poca sombra que tenía y la ducha se encuentra igual de mal que estaba. Y una persona de la solvencia de Antonio Martín Llinares dedicó su artículo sabatino a denunciar monográficamente algo en lo que ya habían percutido no pocos usuarios: la penosa situación en la que se encuentra la otra pileta pública de verano que existe en la ciudad. "Cuando los que deciden no usan la piscina Murta de Xàtiva", título de la andanada, no hacía más que presagiar qué ocurrirá el día en que a las obligaciones del concejal de turno se añada un piscina cubierta.

33% más de gasto. El único dato interesante dado a conocer por la concejala de Turismo Mariola Sanchis en la aparente más que real rendición de cuentas que hizo de lo que ha sido la pasada edición del festival Nits al castell es que el presupuesto experimentó en 2017 un incremento del 33% respecto al ejercicio anterior. ¿Qué parte de este aumento obedece a la novedosa y misteriosa contratación de la empresa RV Edipress? Es algo que ya no explicó la regidora. Ni se le preguntó. Ojo.