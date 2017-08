Xàtiva llora la supresión del real Lunes, 14 agosto 2017, 23:54

La instalación de los barracones en mitad de lo que se ha dado llamar real está suscitando, además, muchas críticas por lo que supone de supresión de lo que tenía ese tramo de ágora y de pasarela donde ver y ser visto. Cualquiera sabe quién pasa por el otro lado del muro. Y si lo que se echa de menos en el real es el lugar de encuentro suprimido, en la avenida de Jaime I se aprecia una cierta falta de prudencia por lo que pueda ocurrir. Llenar ese segmento de la calzada de tenderetes resulta cuanto poco temerario. Apenas queda sitio por donde acceder una ambulancia o un camión de bomberos en caso de emergencia. Las vías de evacuación de las que tanto ha hablado el consistorio a propósito del vigente rediseño ferial son escasas en esa parte. Aunque no parece que haya sido este el motivo alegado por Protección Civil para abstenerse de colaborar este año en la celebración del acontecimiento sino «la mala organización», según denuncia el PP.

Donde el nuevo emplazamiento de las barracas, unido a la ubicación de las atracciones para adultos en la calle de Juan Francés, sí que parece que está dando un buen resultado es en la avenida de Selgas. Las aglomeraciones y los cuellos de botella que entorpecían la circulación de la gente en diversos puntos de la vía han desaparecido casi completamente hasta en las horas punta.

Al revés que el resto del año. El traslado de los barracones a la calzada para que los visitantes circulen por el paseo resulta, en todo caso, con lo que viene haciendo el Tripartito en esta calle el resto de año. Cierran al tránsito rodado el real todos los fines de semana y fiestas de guardar, como si no hubiera en Xàtiva «grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor», que diría Salvador Allende. Y llega la feria y lo llenan de barracones, espalda con espalda, como en un duelo a primera sangre. No es lógico.

Claudicación ante las fallas. Que la reclusión de las comisiones falleras en el Jardín del Beso, fuera del circuito tradicional, iba a echar por tierra el esfuerzo en forma de premios desplegado por el consistorio para ganarse a los falleros lo sabían todos menos los integrantes del tripartito en el poder. En el pecado han llevado la penitencia. El alcalde no ha podido por menos que reconocer que días atrás tuvo que ofrecer al colectivo fallero la posibilidad de instalarse finalmente en la avenida de Selgas y que sólo cuatro han decidido probar suerte junto al Attilio Bruschetti, para disgusto, a su vez, de la parte del claustro de profesores y del APA, que no ha visto con agrado esta aproximación festera. Aunque no haya ejercido nunca, Cerdà es farmacéutico titulado y si no es un firme partidario del método heurístico -prueba y error- lo disimula bastante bien, ya que tanto él como sus acólitos no se han cansado de repetir que el ensayo que funcione, seguirá el año que viene. Y el que no, lo descartarán. Y a otra cosa, mariposa.

Codazos hasta por el almuerzo. Es como si se contraprogramaran. El órgano de expresión de EU publicó a las 8:47 del pasado 11 de agosto la convocatoria de un 'esmorzar firer' para el día 16 en un lugar no determinado todavía. Y solo tres horas después, a las 11:42, el de los socialistas hacía público su almuerzo con todos los detalles. Tendrá lugar a las 10 de la mañana de ese mismo día en el quiosco El Moncho. Con un aliciente añadido: contará con la presencia del secretario general del PSPV Ximo Puig.

Un recuerdo de la desidia municipal. Con todo lo que madijimos sobre la tardía retirada de los tocones de los plataneros existentes en la Alameda desde hace lustros sin que un consistorio u otro los arrancara y aún nos quedamos cortos. Porque no es ya que se limitaron a cubrir los alcorques, uno de ellos por lo menos con cemento, para que los troncos no entorpecieran el despliegue ferial que estaban tramando. Es que se dejaron de recuerdo el que hay desde la noche de los tiempos frente al desaparecido restaurante L'Encobert, la parte más dejada de la mano de dios del paseo, según acabamos de descubrir. Se supone que porque no entorpecía sus planes.

Hablando de árboles monumentales, no deja de resultar llamativo que entre las quejas de marginación desgranadas recientemente por el biólogo municipal no figure ninguna relacionada con este último atropello de que han sido objeto los árboles de la Alameda. Todo tiene su explicación. La práctica totalidad de los alcorques huérfanos se vaciaron durante su 'reinado'. Y no fue quién para repoblarlos.