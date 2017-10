Xàtiva ignora el granado de Xàtiva Un granado. Miércoles, 11 octubre 2017, 00:57

Dicen que cada uno presume de lo que puede. Pero, ¿y poder presumir de algo y no hacerlo por ignorancia? Pues eso es lo que pasa a Xàtiva. Presume de historia, presume de patrimonio histórico-artístico, presume de su gastronomía autóctona, presume de glorias y presume hasta de lo que no tiene por ignorancia de RV Edipress, la empresa contratada por el Ayuntamiento para difundir sus atractivos. Y, sin embargo, nunca jamás se ha jactado de poseer un granado que lleva su nombre. Y la razón no es otra que el desconocimiento. La inmensa mayoría de los setabenses, incluyendo las autoridades locales pasadas y presentes, desconoce la existencia del granado tendral de Xàtiva. Y por tanto desde que el naranjo arrinconó al granado hasta casi hacerlo desaparecer nadie ha fomentado su cultivo y explotación, ni ha difundido y protegido sus bondades. Tarea que va a tener que realizar LAS PROVINCIAS en cumplimiento de una de las tres obligaciones que incumben a la prensa, la de formar; las otras dos, como bien saben, son las de informar y entretener.

El de Elche posee denominación de origen. Los granados que se cultivan en España son, fundamentalmente, de dos variedades, la mollar de Elche y la tendral de Xàtiva o valenciana, siendo la ilicitana la mayoritaria y sus cultivadores, los mejor organizados. Existe un Consejo Regulador de la Denominación de Origen Granada Mollar de Elche que abarca tres comarcas del sur de la Comunidad Valenciana. La 2017-2018 será la segunda campaña que se comercialice con el etiquetado de la Denominación de Origen Protegida. Y también será la segunda en que la fruta esté saliendo desde hace semanas al mercado arropada por una campaña de promoción que contará con la presencia de la totalidad de los cocineros valencianos con estrellas Michelin, a excepción de Quique Dacosta, que ya participó en la del año pasado.

Se paga mejor y es como Viagra. ¿Es mejor la Mollar de Elche que la Tendral de Xàtiva? Sí y no. Sí porque el árbol es más productivo y el fruto es de mayor calidad y calibre. Y no, porque es más proclive a rajarse y a sufrir toda suerte de plagas. Mientras que la variedad tendral es más resistente a estos ataques y, como es temprana, se cotiza a precios significativamente superiores. La granada, por lo demás, está considerada una de las superfrutas debido a que es un gran antioxidante. Es rica en manganeso y potasio. Y, lo más divertido de todo, un vaso de zumo de granada tiene efectos similares al Viagra, según una universidad escocesa. Quién sabe si por eso lo vendan embotellado en el súper.

Están a la venta por unos 15 euros. Quiérese decir con todo esto que, si además de ser tan beneficioso para la salud y el fornicio, el granado es 'uno de los nuestros', ya están tardando el Ayuntamiento en preparar algo sonado para reivindicarlo como propio y los buenos 'socarrats' en llenar Bixquert, Bolvens, El Carraixet y lo que sea de estos frutales. Por 15 euros es posible adquirir en un vivero ejemplares de dos años de edad convenientemente enmacetados y enraizados, y de entre 1,50 y 2 metros de altura. Aunque sólo sea para fardar de fruta genuinamente xativina ante los forasteros.

Muere el pintor Gómez Aranda. El excatedrático de dibujo del IES Josep de Ribera, pintor y grabador Rafael Gómez Aranda, fallecido el pasado domingo en La Fe, fue enterrado ayer en Xàtiva. Gómez Aranda era miembro del grupo TAB (Tirant a Blanc), un colectivo integrado asimismo por Ricard Juan, Francesc Perucho y Ernest Gª Lledó, que expuso en 2007 en Valencia 'Lucrecia', una monografía dedicada a la literatura y la gastronomía, y en 2011, 'Deconstrucción degenerativa de materia sobre cuerpo de mujer', una serie de piezas inspiradas en la espina bífida. Una exposición de Tirant a Blanc cerró precisamente el pasado mes de diciembre, en el antiguo convento de Sant Domènec de Xàtiva, los actos del CDL aniversario de la muerte de Honorato Juan y Tristull. Gómez Aranda formó parte del jurado de la Bienal Internacional de Grabado, elaboró diversos carteles del Corpus de Xàtiva e impartió cursos de una y otra disciplina dentro y fuera de la cátedra durante lustros. Estaba casado con Ester Pérez Broncano, maestra jubilada del Taquígrafo Martí, con quien tuvo dos hijos, Darío y Alejandro. Rafael era nieto de Anita la Comare; hermano de Josep Maria; sobrino de otra querida profesora ya desaparecida, Victoria Gómez; primo de hermano de Pancho, creador de la empresa Quatre Fulles, y Jesús Gómez Martí, y primo segundo del exalcalde de Vallada y expresidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner Giner, ya que la familia paterno-materna, es decir los Gómez Calabuig -apellidos de su padre- descendían de Vallada. Anna Calabuig, 'la Comare', era hermana de la abuela de Fernando Giner, quien aunque oficialmente nació en Vallada, en realidad vio la luz en Xàtiva porque, llegado el momento, su madre quiso que la atendiera su tía Anita.

¿Errores de participación de concepción? El concejal de Participación Ciudadana Miquel Alcocel (EU) ha anunciado que va a reformular el referéndum presupuestario para que no vuelva a ocurrir lo que nosotros dijimos que ocurría en la primera edición, como así fue: que alguien con un objetivo claro, en este caso el PSPV, impondría su criterio. Lo que no parece entender el señor Alcocel es que si no le meten goles unos se los meterán otros, como ocurrió con el pabellón del Attilio Bruschetti. 'La ciudadanía organizada' a la que edil quiere otorgar un mayor protagonismo puede ser perfectamente la Peña Taurina Punteret o la parroquia de la Seo y obligar al consistorio a patrocinar tres corridas de feria o a costear la reparación de la techumbre de la basílica.

Los desvíos se pagan con cárcel. Todo ello sin entrar a considerar que por desvíos presupuestarios muy inferiores a los experimentados a las primeras de cambio por las obras reforma del bajo alquilado de Abu Masaifa (+167%) y del proyecto de construcción de un pabellón en el patio del Attilio Bruschetti (+40%) hay empapelados unos cuantos cientos de cargos públicos en España. Y aún no se ha movido un saco de cemento.

Derecho a voto a mayores de 14 años. La demagogia, de todos modos, puede ser aún mayor. El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por una franquicia de Podemos, va a impartir cursos en los institutos para que los mayores de 14 años elaboren ofertas y puedan votar los presupuestos participativos de la capital aragonesa. ¿Alguien da más?