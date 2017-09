Xàtiva aprueba un reconocimiento extrajudicial de créditos de 5.000 euros REDACCIÓN ALZIRA. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:52

El pleno de Xàtiva aprobó por unanimidad el reconocimiento extrajudicial de créditos para afrontar el pago de la cantidad pendiente por las obras de ampliación de la red de agua potable en la partida del Pla. Concretamente, el pleno dio el visto bueno al pago de 5.197,60 euros al proveedor quien ejecutó las obras, la empresa de jardinería Hedra. Las obras se ejecutaron en el primer trimestre de 2015, como puntualizó el portavoz socialista Ignacio Reig. Contaron con un presupuesto inicial de 60.500 euros. Su objeto era ampliar en 150 metros lineales la red de agua potable en esa partida, en respuesta a las peticiones vecinales.

El portavoz de EU, Miguel Lorente, expresó que «el reconocimiento extrajudicial de créditos es una fórmula excepcional para el gobierno del cambio, mientras que en la anterior legislatura era la fórmula normal. El PP llegó a pagar cuatro millones de euros en facturas mediante el reconocimiento extrajudicial. Votamos a favor por responsabilidad, por respeto a los proveedores que han hecho un trabajo e insistimos en que es necesario un informe técnico que determine responsabilidades políticas en las obras del Canal de Bellús».

Por su parte, Ignacio Reig explicó que «el exceso de obra no supera el 10% del presupuesto. Por lo tanto, es una materia competencia del pleno. En 2015 no había consignación presupuestaria para afrontar el pago de esta factura. Por ello se adopta este procedimiento no habitual pero que entra dentro de la normalidad. No tiene nada que ver con las obras del Canal de Bellús, pero si hay que hacer un informe, se hará».

En otro orden de cosas, el pleno aprobó dos mociones. Una, de felicitación por parte de la Corporación Municipal a los integrantes del cuerpo de Policía Local que prestaron servicio durante la Fira d'Agost, así como a la comisaría de la Policía Nacional, Policía Autonómica y Guardia Civil. La otra, ante las condenas impuestas a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik.