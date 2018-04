El voto presupuestario no fue secreto M. Lorente (derecha), con la nueva coodinadora de EUPV y otros miembros de Endavant l'Esquerra. Martes, 1 mayo 2018, 00:46

El concejal Miguel Alcocel ha desvelado que el grueso de los setabenses que votaron en la segunda intentona de implantar la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales tenía entre 36 y 65 años (60,11%) mientras que los jóvenes entre los 16 y los 25 (13,12%) fueron los que menos se dejaron camelar. ¿Por qué sabe esto este concejal de Esquerra Unida cuando las únicas cifras que puede conocer, y no él, la Administración municipal son las de votantes y el reparto de los votos? Es evidente. Porque este sucedáneo de democracia directa sirve para algo más que para que el pueblo soberano (Terry) tome decisiones sin intermediación alguna. No quieran pensar lo que ocurrirá en 2019 cuando Alcocel, tal como ha anunciado, simplifique el registro. Lo que ignora el gobierno local en su conjunto, porque de lo contrario no habría enseñado la patita por debajo de la puerta de una manera tan descarada, es que si esta violación del secreto del voto llega a oídos de la Agencia Española de Protección de Datos le costará un buen disgusto. Merecido lo tiene.

La mitad de votantes que en 2017. El vecindario, en cualquier caso, no ha podido ser más expresivo en el mensaje a la superioridad: A otro perro con ese hueso. Caer del 15% del censo en 2017 al 8,4% en 2018 es un revés que sólo un optimista antropológico como Alcocel puede calificar de «gran éxito». Confiemos en que a la tercera, que será la última del mandato, se dé por vencido. Es lo menos que puede hacer como integrante de un pacto que acaba de promover en las Cortes Valencianas la ley de Muerte Digna: no alargar innecesariamente la agonía del invento.

Renovación de banderas. El ayuntamiento ha renovado esta semana las banderas que ondean en el balcón de la Casa de la Ciutat. Falta hacía. Aunque no se había roto ninguna, más descoloridas no podían estar y trasmitían una cierta sensación de dejadez.

Los referéndums taurinos son alegales. A la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que dictaminaba que el Ayuntamiento de Villena carece de potestad para denegar la celebración de una corrida de toros en el coso municipal se ha venido a sumar una del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia que declara que el referéndum llevado a cabo en Xirivella para prohibir los «bous al carrer fue una consulta alegal que no tiene efecto jurídico alguno» y por tanto «no puede estimarse válida ni vinculante». El fallo tiene un inconveniente a efectos setabenses: establece que, a pesar de la alegalidad del proceso de participación ciudadana, el consistorio está facultado para «adoptar una decisión discrecional que no precisa motivación». Pero también tiene una ventaja: va a permitir a la asociación taurina promotora, si así lo desea, emprender acciones legales contra la corporación por prevaricación o malversación de fondos públicos en organización del referéndum de marras. El mismo delito atribuido por el juez Llarena a los miembros del gobierno de Puigdemont.

El animalismo amenaza otra feria. No hablamos a humo de pajas cuando dijimos que después de cargarse la feria taurina el ayuntamiento se disponía a aprobar una modificación de la ordenanza que podía poner en peligro la pervivencia de la 'fira dels animals'. La sancionó en el pleno celebrado la mañana del pasado sábado. Y, como declaró el alcalde Cerdà, es la expresión de la «vocación animalista del equipo de gobierno».

Pintura mural tras una fuente del XIX. La fuente sobre la que ha intervenido el pintor José Antonio Espinar es de la primera mitad del siglo XIX. A preguntas de LAS PROVINCIAS Mariano González Baldoví ha declarado que si tuviera que aventurar la edad de la fuente de la calle Puig «diría que data de entre 1835 y 1840, como la de los Peixos y la de plaza Roca». En opinión de este historiador, la fuente presenta detalles que recuerdan a la de los Peixos: «El mismo pilón curvado por delante para que abrevaran las caballerías y plano por detrás para que las personas pudieran acercarse al caño». El árbol, en cambio, considera que guarda una cierta semejanza con el de la plaza Roca, aunque éste es poligonal y, a diferencia del remate, muy posterior, de origen gótico.

PSPV y Compromís obvian a Albiñana. Lo contó Burguera en estas mismas páginas, días después de que Josep Ll. Albiñana pronunciara el parlamento de clausura de una efeméride celebrada por el consistorio de Xàtiva en una fecha equivocada, las Cortes le tenían que entregar la medalla Francesc de Vinatea con ocasión del 40 aniversario de la constitución del Consell preautonómico. Pero como se negó a aceptarla en protesta por la tibia actitud mantenida por el ejecutivo valenciano en relación con la declaración de independencia de Cataluña la recibió Joan Lerma y a él ni se le mencionó. No íbamos, pues, desencaminados cuando anotamos en una columna anterior que el gobierno municipal había dado grandes muestras de desinhibición al invitarle a conmemorar la batalla de Almansa, ya que el 40 aniversario de la inauguración del monumento en recuerdo de las víctimas de la quema de Xàtiva el 19 de junio de 1707 no se cumplirá hasta el mes que viene.

Lorente asciende en EU. Miguel A. Lorente acertó al integrarse en el equipo Endavant l'Esquerra que ha convertido a la diputada provincial Rosa Pérez Garijo en coordinadora general de EUPV. Desde hace unos días forma parte de la dirección que dirigirá esta formación durante los próximos años. Con la elección de Pérez Garijo, perteneciente al sector afín a Alberto Garzón, se cierra el interregno creado tras la marcha del anterior coordinador a raíz del escándalo en el que se vio envuelto cuando trascendió que había cargado a la Diputación de Alicante el importe de su viaje a Cuba para asistir al funeral de Fidel Castro.