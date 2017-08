Los visitantes de la Fira de Xàtiva se vuelcan con la campaña 'No es no' El Consell Municipal de les Dones ha contado con un espacio de promoción en el recinto ferial bajo el lema 'Donat a Conèixer' BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Sábado, 19 agosto 2017, 01:06

A falta de dos días de Fira, la concejalía de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Xàtiva ha mostrado su satisfacción con la acogida que este año está teniendo la campaña del 'No es no' unida a la de 'Xàtiva libre de agresiones sexistas». «Hemos triplicado el material promocional, como pulseras o abanicos, que repartimos en esos mismos días el año pasado», ha adelantado la concejala del área, Francesca Chapí, quien apuntaba que «podemos decir que está siendo una Fira con mucha voluntariedad y solidaridad con la causa y ha sido mucha la gente de todas las edades que se han acercado hasta este marco, donde tenemos instalado el fotocall para mostrar esa adhesión a la campaña».

Chapí ha indicado que el 'No es no' ha estado muy presente en todos los conciertos y eventos. No sólo los asistentes, sino también los propios artistas como Chenoa, la primera noche, quien nombró en varias ocasiones la campaña y «dijo bien claro que también desde el escenario se tenía que luchar contra la violencia de género», señalaba la concejala y apuntaba que tanto ella, como los otros tres grupos que actuaron en la 'Nit Jove', Txarango, Aspencat y Tremenda Jauría, aseguraron que llevarían esta campaña al resto de conciertos de la temporada, «y eso es lo que pretendíamos, que la sociedad desde abajo hasta arriba digan 'No'».

Además, en el día de ayer, el Consell de les Dones instalaba una carpa en el recinto ferial con el lema 'Donat a Conèixer' para difundir el trabajo que se realiza en la nueva Casa de les Dones, «porque se trata de una iniciativa que pretende ser transversal que toda la sociedad de Xàtiva tiene que ver con buenos ojos», ha dicho Chapí.

A lo largo de toda la jornada se han realizado encuestas en dicha carpa para recoger propuestas de actividades e iniciativas para llenar de contenido esa Casa, una iniciativa que ha tenido también una muy buena respuesta y participación ciudadana.

Por otra parte, Francesca Chapí ha querido dejar claro que la noticia de la detención de un joven por agresiones sexuales en la localidad no tiene nada que ver con la Fira y que algunas de las víctimas del ahora detenido ya están siendo tratadas por el servicio psicológico que se puso recientemente en marcha desde su Concejalía, porque ellas decidieron denunciarlo y acudieron buscando ayuda.