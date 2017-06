Violentan una casa del siglo XVIII La puerta, ya sin el candado. Martes, 13 junio 2017, 00:30

El alcalde Cerdà y los concejales Suñer (Urbanismo) y Estellés (Patrimonio) presentaron el viernes cómo participarán los ciudadanos en el diseño del especial del casco antiguo de la ciudad. Una concesión a la galería, otra más, a juzgar por la nula atención prestada por el Ayuntamiento a la grave denuncia hecha pública por Iniciativa Cívica Centre Històric de Xàtiva cinco días: la casa de los Guardamino Llaudes, situada en el número 7 de la calle Corretgeria, fue violentada a finales de mayo. Alguien arrancó la cadena o cortó el candado que cerraba la puerta. Y esta es la hora -venía a decir ICCHX- en que la corporación todavía no tomado medida alguna para impedir que sufra un saqueo mayor. Este caserón del siglo XVIII, con cabezas de vigas del s. XVI y escalera y adornos en fachada de principios del s. XIX, fue adquirido en los años de la burbuja inmobiliaria por Fortuny, empresa que proyectó albergar en su interior viviendas de hasta tres dormitorios, áticos y dúplex al no encontrar comprador institucional. La crisis del sector de la construcción afectó de lleno a la promotora. De suerte que la casa de los antiguos señores de Estubeny es hoy en día propiedad de un banco. Entidad a la que el consistorio debería exigirle, como poco, que reponga la cadena y el candado que la mantenían a salvo de los depredadores. No quisiéramos recordarle a Roger Cerdà i Boluda que fue él quien, estando en la oposición, denunció el 13 de enero de 2013 los desprendimientos que se habían producido en la techumbre situada sobre la puerta de entrada al edificio.

Los deslices cometidos por la agencia de comunicación de Barcelona contratada por el Ayuntamiento de Xàtiva para promocionar la imagen turística de la ciudad en el mercado español son de los que perduran y rebotan con fuerza al llegar las fallas. El cachondeo que se produjo cuando el personal se enteró de que en la primera nota de prensa que elaboró esta firma se aludía a que los turistas podían acceder al convento de Santa Clara, cerrado desde hace lustros, y a una casona privada, la natalicia de Alejandro VI, fue menino. Pero ya cuando se supo que aconsejaban la visita al monasterio de la Asunción como si fuera distinto al de Santa Clara o se aseveraba que Xàtiva era famosa por sus vinos hubo quien se partió de risa. Y eso que al gabinete de prensa de la corporación le faltó tiempo para colgar un escrito sobre la estancia del alcalde y de la concejala de Turismo en Madrid y Barcelona en el que habían desaparecido completamente los errores detectados por LAS PROVINCIAS. Una nota que sorprendentemente estaba firmada en esta ocasión y no por personal de la casa, sino por una tal María Jesús Tomé, que, según ha podido averiguar este periódico, es una periodista barcelonesa que trabaja en Tudestinos, en GYJ España y en una productora de videos.

Ni que decir tiene que quien más leña echó al fuego fue la oposición, como es obligado. En un comentario publicado en su órgano de expresión, el PP denunció que eso es lo que había dado de sí «una agencia de comunicación y 3 días de viaje de 4 personas a gastos pagados». Pero los hubo de todos los colores en la red. Un lector, además, se puso en contacto con nosotros para hacernos notar que a las dos bodegas dedicadas a la venta de vino de a granel mencionadas por este periódico -Llopis, de la calle Montcada, y Juanito, de Pintor Rusiñol- cabía añadir una tercera: 'Casa Ivanco, 1,80 vino blanco', como decía la publicidad, con tiendas en el edificio que hace esquina en el carrer dels Escalons de la Seu y en el Portal de Valencia, y almacén en Hostals. Otro informante nos pidió que no nos ensañáramos con los autores de las pifias por el hecho de ser forasteros. En todas partes cuecen habas, advirtió. «A un funcionario municipal -nos contó- le oí explicar a unos visitantes de lo que hoy es la Casa de Cultura que las lámparas buenas de verdad son las tres que hay en la sala recayente a la calle de Montcada no las tres grandes del otrora salón de baile. ¿Razón? Aquellas eran de gas. Falso de toda falsedad. Y éstas eléctricas»

La ilusión por el pase a la ronda final de promoción a Segunda B hizo recordar a numerosos aficionados al Olímpic otras tardes de gloria. Las de la promoción de ascenso a Tercera disputadas en la temporada 1970-71 contra el Siero, siendo presidente Amadeo Pla. Los empates a dos en los respectivos campos y el desempate celebrado en Valladolid, y que se decantó a favor del Olímpic gracias a un gol de Sierra en el minuto 37 de la segunda parte, es algo que muchos no olvidarán jamás. El choque del sábado suponía el retorno a la Segunda B. Pero fue la cuantiosa presencia de aficionados del Unionistas en Xàtiva la que aumentó la emoción con que se vivieron los prolegómenos del partido. Entre que Salamanca es mucho más grande que Pola de Siero y que el poder adquisitivo de los castellanos de ahora no es el de los asturianos de los primeros años 70, Xàtiva se llenó de forofos salmantinos. Los había por Botigues, por la Alameda, a las puertas del hotel Vernisa, donde estaba descansando su equipo, camino del campo de La Murta. Y hay que reconocer que, a pesar del severo correctivo que les impuso el equipo local, se fueron por donde vinieron sin provocar incidentes dignos de mención. Es lo que tienen derrotas tan rotundas como la que le infligió el Olímpic al Unionistas.

Una mujer planteaba en el foro de EU la degradación de los jardines desde un enfoque distinto al que le está dando el PP en el suyo. Mientras los conservadores culpan a la corporación del estado que presentan algunos de ellos, para esta señora lo fundamental es que «la gente eduque mejor sus hijos para que luego no se dediquen a romper el mobiliario urbano». En el parque de la calle Música Vella -agregaba- «sólo quedan tres farolas en funcionamiento y la semana pasada rompieron una fuente».

. Un poco de educación cívica, o política, nunca viene mal. Que se lo pregunten, si no, al autor y a quienes otorgaron el 'nihil obstat' al cartel anunciador de la fiesta que organizará EU para conmemorar el segundo aniversario de los comicios que supusieron la salida del PP del gobierno municipal. Encontraron divertido encabezarlo con la leyenda: 'Dos anys fent-ho'. Y no repararon en que eso también significa que lleva 'dos anys fotent'. O jodiendo, si se traduce al castellano. Y ésta es una acepción que debería haberles disuadido de jugar con las palabras.

Por la boca muere... El alcalde Cerdà prometió que el día en que superara la barrera de los 4.000 seguidores en la red les compensaría con una exclusiva. Y así lo hizo. Anunció que el 15 de agosto actuará Chenoa en La Murta con entrada gratuita. Pero hete aquí que el PP le replicó diciendo que la sorpresa no era esa. La sorpresa es que han puesto a la venta, al precio de 11 euros, las entradas para la actuación de Txarango, Aspencat y Tremenda Jauría la noche del 17 antes de que lo apruebe la junta de gobierno. Un trámite imprescindible por cuanto el importe del espectáculo, 15.000 euros más IVA, está previsto abonarlo mediante una ampliación presupuestaria.