La vigencia de Campoamor

Lunes, 11 septiembre 2017, 23:52

Un teniente y un sargento de la Guardia Civil y sus respectivas parejas que se encontraban disfrutando de las fiestas en un bar de Alsasua fueron agredidos por 45 personas en octubre de 2016. Tanto el oficial, natural de Valencia, por cierto, que sufrió rotura de tobillo, como las mujeres, precisaron hospitalización, según Noticias de Navarra, periódico nada sospechoso de estar al servicio de los poderes fácticos. Una patrulla de la Policía Foral, no los 'maketos' que dirían ellos, logró detener en caliente a uno de los implicados tras no pocos forcejeos con los protagonistas de la trifulca, que de allí se fueron en manifestación hasta las puertas de la comisaría, donde provocaron un segundo altercado y se produjo un segundo arresto.

Pues bien, como según la Ley de Campoamor, «todo es según el color/ del cristal con que se mira», para el Ateneu Popular de Xàtiva no había una excusa mejor que ésta para organizar una charla sobre 'La represión del Estado a los movimientos sociales'. Ah, y que se trajeron a una familiar de los 'represaliados' para que explicara lo malo de morirse que es el Estado. Español, por supuesto. Sólo algunos de los tuits que el exconcejal Joanjo García Terol reenvía muestran una interpretación de la realidad tan inquietante como ésta. Ampliamos la información: García reenvía y el órgano de expresión de Compromís le reproduce sistemáticamente. Cabe deducir que para que no exista la menor duda del lugar que ocupa esta formación en el espectro político valenciano.

Xàtiva no es Melilla. Ocho ingenieros fueron condenados por la rotura del depósito de agua de Melilla el 17-XI-1997. La fractura liberó 25 millones de litros de agua que ocasionaron la muerte de 11 personas y causaron daños de diversa consideración en 53 viviendas, 170 establecimientos y 326 vehículos. Afortunadamente no es el caso de Xàtiva, donde el Ayuntamiento ha actuado con rapidez a la hora de atajar la fuga detectada en una tubería situada a la salida de los depósitos del Bellveret. A diferencia de la referida plaza de soberanía, aquí sólo hacía un tiempo que se venían padeciendo filtraciones y daños en el colegio Taquígrafo Martí y en algunas casas situadas bajo los depósitos. Hasta 3 metros de agua se llegaron a acumular el pasado fin de semana, no, el anterior en un bajo de la calle Sant Domènec. Pero fue producirse, el jueves, un desprendimiento de tierras en la calle Menor de la Costa y ayer se procedió a la reparación completa del escape. Eso sí, tras inyectarle no menos de 30.000 kilos de hormigón.

Lo de una feria aprovecha para otra. Cuesta de creer, pero según denunció Iniciativa Cívica Centre Històric de Xàtiva varias vallas de la Fira d'Agost permanecen olvidadas en la esquina de la calle Pi con la plaza de Sant Francesc. Es lo que le faltaba la calle más noble de la ciudad -añade esta entidad- para parecer una pista de obstáculos por la cantidad de bolardos de distintas formas y tamaños que la flanquean.

Tercero en las prioridades ciudadanas. Según la planificación de Xàtiva Creix, expuesta todavía el pasado mes de julio, la reparación del canal de Bellús, ocupaba el tercer puesto en el listado de prioridades municipales de uno de los siete apartados en el que se dividieron las distintas inversiones a realizar en los próximos dos años, el de 'Servicios públicos esenciales', tras el colector del barranco del castillo y el llamado 'Plan de seguridad lumínica en vías urbanas'. La junta de gobierno aprobó el martes 5 la certificación de la empresa que conectará las redes 2 y 4 -la que sufrió la fuga- para poder intervenir en el canal y el depósito del Bellveret. Y el jueves 7 se produjo el reventón.