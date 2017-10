El valor de Xàtiva decae con la paz Arqueta sin tapa en la avenida de Selgas. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:02

Desde que RV Edipress se ocupa de la promoción turística de Xàtiva allende Almansa hay que leer con lupa los comunicados municipales relacionados con esta materia. Pueden contener más gazapos que una madriguera, aunque no todos alcancen el tamaño de los que jalonaban aquella célebre circular que atribuyó un gran prestigio a los inexistentes vinos de Xàtiva e invitó a irrumpir en domicilios privados, entre otros despropósitos. Ni todos tengan por qué proceder de esa empresa madrileña. La nota que informaba de los actos previstos con ocasión del Día internacional del Turismo, por ejemplo, no estaba exenta de ellos. No en vano aseguraba que Xàtiva fue «un cruce de caminos muy valioso en tiempos de guerra». Carente de todo valor, por tanto, en tiempos de paz. Y presumía de que HBO estudió grabar en ella algunas escenas de la última temporada de 'Juego de tronos'; baladronada que se debería haber ahorrado el autor o autora puesto que, a diferencia de tantos otros sitios, no se llegó a producir.

Un solo concesionario en dos ferias. Ha sido muy comentado el hecho de que el único concesionario que participó en la tercera edición de la Feria de Saldos, oportunidades o rebajas -Nos negamos a utilizar el cursi anglicismo- celebrada el pasado fin de semana en Xàtiva, Automóviles Blázquez, haya sido el mismo que tuvo el honor de ser el primero y único en tomar parte con este tipo de mercancía en la rediseñada Fira d'Agost. Ésta organizada por el Ayuntamiento y aquella por Adexa.

Arquetas sin tapa. Los concejales de Servicios Públicos Ignacio Reig y Obras, Miguel A. Lorente, no deben ser de los que se toman un refrigerio en el Moncho; el primero -especulamos-, porque debe llevarse el café en un termo a la Casa de la Ciutat, y el segundo, porque, como es de EUPV, reposta en una terraza distinta a la que frecuenta el PSPV. Lo decimos porque entre dicho quiosco y la casa consistorial hay una arqueta sin tapa, rodeada de baldosas rotas y sueltas, cercana al bordillo de la calzada donde alguien tropezará un día y se quejará. Reig Sanchis tampoco ha reparado en que junto al paso de cebra de la avenida de Selgas con Pintor Rusiñol hay una farola fernandina de doble brazo manca. Vamos, que le falta un farol. Los vecinos sospechan que desde la feria.

Las largas vacaciones de Las Vegas. La matanza perpetrada en Las Vegas nos trae a la memoria que el bar de la Alameda Jaime I, 9, esquina con Baixada de l'Estació que lleva el nombre de esta ciudad de Nevada cerró por vacaciones a finales de julio, como solía ser habitual en esta popular cafetería. Pero no ha vuelto a abrir ni se aprecia actividad alguna en su interior que pudiera justificar la demora en su reapertura, a pesar de que han transcurrido más de dos meses desde entonces.

Audífonos en vez de pasteles. El establecimiento que ha concluido de la manera más abrupta su accidentada última etapa es Dulces Campos. Un alquiler a terceros, ajenos al sector; una renuncia a la renovación del contrato anual por parte de los inquilinos, los propietarios de Il Padrino Due; un segundo arrendamiento, en esta ocasión a una firma del ramo con un prestigio ancestral, Mora, de Ontinyent, seguido de un segundo desistimiento han concluido, por el momento, con el cierre de esta ya centenaria pastelería. Los rumores apuntan a que la actual heredera del obrador, la farmacéutica Vicen Campos, ha decidido trasladarlo a un bajo situado en el ensanche occidental de la ciudad y, en su lugar, se va a instalar una tienda de audífonos cuyas obras de reforma ya han comenzado.