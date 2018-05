«Hay que ser valiente en las oportunidades» Martínez Portero, a la derecha, tras la reciente final del campeonato de España. / lp Pedro Martínez Portero Tenista alcireñoTras entrar en los cuadros finales de torneos como el Conde de Godó, entre sus próximos objetivos está la previa de Roland Garros MANUEL GARCÍA ALZIRA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:05

Después de entrar en los cuadros finales de torneos como el de Marrakech y el Conde de Godó en Barcelona, el tenista alcireño Pedro Martínez Portero, que el pasado 26 de abril cumplió 21 años, hace balance de la temporada y desvela sus próximas competiciones, entre ellas las rondas previas de dos Grand Slam como Roland Garros y Wimbledon.

-¿Qué balance hace de lo que lleva de temporada? Ha conseguido entrar en los cuadros finales pero, aunque han sido partidos disputados tanto en Marrakech como en Barcelona, no ha superado la primera ronda.

-Estoy contento por haber entrado en esos cuadros finales pero no lo suficiente, porque me hubiera gustado jugar algún partido más. Pero tampoco estoy descontento porque estos torneos no son fáciles. Adaptarse al ritmo diferente no es sencillo y todo va más rápido. La gente juega mucho mejor y hay que aceptar que todo va a ser más difícil.

-Pero al menos se va con el buen sabor de boca de que en ambos casos fueron encuentros reñidos y en los que tuvo opciones.

-En estos torneos todo se decide por pequeños detalles. Estos jugadores te dan menos oportunidades.

-¿Qué ha aprendido de estos torneos?

-Hay que ser valiente en las pequeñas oportunidades que te den.

-¿Le ha resultado más complicado el aspecto físico o el psicológico?

-En el aspecto físico he estado bien y considero que ambas cuestiones son importantes. Después del Godó me molestaba un poco el tobillo y me he hecho una resonancia para descartar cualquier problema.

-¿Cuál va a ser su próximo calendario?

-Voy a Ostrava (Eslovaquia) a disputar un torneo. Tendré que jugar la previa porque, por un error, no me inscribí (ayer consiguió su clasificación para los octavos de final de este torneo). Después jugaré un challenger en Portugal y después, la previa de Roland Garros. Será mi primer Roland Garros.

-Eso son palabras mayores.

-Espero estar a un buen nivel e intentaré pasar rondas porque no hay top 100 en la previa, todos están en el cuadro final. Son partidos de nivel challenger.

-¿Y después?

-También tengo la previa de Wimbledon.

-¿Cómo cree que se adaptará a la hierba?

-No es la superficie que mejor me va, he conseguido mejores resultados en tierra y en pista dura. En España apenas hay pistas en las que poder practicar. Lo que hacen algunos jugadores es irse un poco antes y disputar algún challenger.

-Entrena con Javier Ferre, hermano de David Ferrer, en Jávea. ¿Cómo es su relación con él?

-He entrenado muchas veces con él y siempre me intenta echar un cable. Es una gran persona y siempre me ha ayudado en todo lo que ha podido.

-¿Qué le gusta de él?

-Todo. Como juega, su actitud, como le pega a la pelota. Es un ejemplo en todo.

-¿Le comentó las sensaciones que tuvo tras el partido decisivo de la Copa Davis en Valencia?

-Me dijo que aunque fue un día de mucho viento y con unas condiciones difíciles para jugar, era de lo más emocionante que había jugado.

-¿Se imagina en una situación similar?

-Ojalá algún día me pasé a mí.

-Ha pasado a disputar más torneos. ¿Ha cambiado alguna rutina por ese motivo?

-Sí es cierto que estoy jugando más torneos pero no he conseguido jugar todos los partidos que hubiera querido. Me hubiera venido bien disputar alguno más.

-Otro éxito para que el balance de la temporada sea bueno es el subcampeonato de España que logró.

-Estoy contento por haber llegado a la final aunque es cierto que no es un gran objetivo porque no da puintos ATP.

-Hace pocos días cumplió 21 años. ¿Qué balance hace hasta el momento de su carrera deportiva?

-Esto es como una escalera. Se trata de ir subiendo peldaños poco a poco. Es cierto que a uno le gustaría ir más rápido pero todo el mundo quiere lo mismo que tú y es por lo que peleamos todos.

-Finalmente, ¿le da tiempo a hacer alguna cosa más o es todo tenis en su vida?

-Siempre hay tiempo para otras cosas. Por ejemplo me gustar salir a cenar fuera y pasar tiempo con mis amigos y con mi chica.