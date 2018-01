Tres interesados en la secretaría del PSPV Martes, 2 enero 2018, 23:54

La secretaría general del PSPV de las comarcas de La Costera y La Canal se ha convertido en un luminoso objeto de deseo. Con el opositor que acordaron presentar los sanchistas el pasado miércoles serán ya tres los aspirantes a suceder al exalcalde de L'Alcúdia de Crespins Xavier Simón, recién nombrado cogerente de la empresa de la Diputación Divalterra por el tercio socialista. El exalcalde de Xàtiva Josep Miquel Calabuig, el actual, Roger Cerdà, y quien resultare elegido por los partidarios de Pedro Sánchez, un sector que encabeza en la comarca otro exalcalde de L'Alcúdia, Vicent Vercher. Calabuig Adrià, el primero en manifestar su deseo de asumir esta responsabilidad, tal como adelantó LAS PROVINCIAS, renunció a presentar su candidatura al puesto al saber que Cerdà Boluda también lo ambicionaba. Pero volvería a dar un paso al frente si éste no pudiera hacerlo por acumulación de cargos orgánicos e institucionales. Cuestión, precisamente en la que quieren poner el acento los sanchistas en el congreso que se celebrará el próximo 3 de marzo. Además de alcalde, Cerdà es el secretario general de la agrupación socialista setabense, miembro del comité nacional del PSPV y presidente del COR 5.

V. Vercher vuelve al PSPV como renovador. La reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE supuso el regreso como "renovador" de un Vicent Vercher que no sólo se distanció del PSPV tras abandonar la vicepresidencia de la Diputación de Valencia sino que abjuró de él y militó en Valencians pel Canvi, agrupación que concurrió a los comicios del año 2000 en apoyo del BNV. Una plaza de asesor en la FVMP le reconcilió con el partido, de cuyas filas no se ha vuelto a separar a pesar de que en las primarias del PSPV de 2010 se decantó por el candidato perdedor y el entonces secretario general, Jorge Alarte, prescindió de sus servicios. El plazo de presentación de candidaturas expira el 13 de enero. Las elecciones a la secretaría general se celebrarán el 4 de febrero y el congreso, del que saldrá la nueva ejecutiva, tendrá lugar el 3 de marzo en L'Alcúdia de Crespins.

Aldavero triunfa en La Costa. La II edición de la prueba de ciclismo de montaña ha concitado por segundo año casi tantas críticas como público. A la de Iniciativa Cívica Centre Històric en el sentido de que la competición carecía del oportuno permiso de la Generalitat por disputarse en el solar de la antigua ciudad de Xàtiva, un bien catalogado como de interés cultural (BIC), se sumaron la de testigos presenciales. Contentos estaban algunos de comprobar que en uno de los fines de semana más turísticos del año se impedía el acceso al principal reclamo de la ciudad, la fortaleza, perjudicando a los establecimientos hoteleros existentes en la ermita de Sant Josep, en Montsant y en el mismo castillo. O de verlos entrenarse entre la puerta de la Aljama y la muralla de Levante. Aunque no faltaban las alusiones a lo inaudito de permitir el montaje y celebración de una competición de estas características en un rincón cuya flora también está protegida. Y las maledicencias: Favor con favor se paga. El nombre de los dos concejales que autorizan tan inadecuado evento no dejó de sonar por la megafonía de la organización.

Jorge Herrero es contestado en el PP. No sólo Cristina Suñer (Compromís) tiene desavenencias con los suyos. Al concejal Jorge Herrero se le ocurrió destacar, sólo destacar, en el órgano de expresión del PP una noticia de prensa y no le cayó la mundial, pero casi. Entre dos o tres discrepantes con seudónimo le dieron más que a una estera. ¿Que 'Ciudadanos y PSOE piden a Rajoy que escuche al Rey Felipe VI y salga del 'inmovilismo' dices? Y no lo decía él, sino un titular de El Mundo, de los 20 o 30 que viene a recoger cada día entre informaciones y reproducción de portadas de diarios que tiene la santa paciencia de descargarse. Pues te vas a enterar. Lo menos que le espetaron es que se pasase a C's y dejase de ser «un submarino dentro del PP valenciano».

Valencia tomó precauciones; Xàtiva, no. Las rachas de viento alcanzaron el pasado día 27 los 81 kilómetros por hora en la estación meteorológica de AEMET en Xàtiva, cuatro más que en Valencia, cuya concejal delegada, Pilar Soriano, ordenó el cierre provisional de los once parques y jardines vallados de la ciudad ante el peligro que podía suponer la caída de ramas o el derribo de árboles. ¿Hizo lo propio la concejala de Medio Ambiente de Xàtiva Pilar Gimeno ante la alerta decretada por la Agencia Estatal de Meteorología? La falta de medidas de estas características fue el argumento más convincente que empleó en su descargo el biólogo municipal José Vera a raíz de los daños ocasionados por la caída de una pesada rama de platanero el día en que se celebraba el rali humorístico de las fallas.

La mitad de lluvia. El año concluyó con un 28% menos de lluvia que la media de los últimos cinco, 481,2 mm. La precipitación anual registrada por el observatorio de la plaza de toros fue de 346,6 mm, casi la mitad que el año pasado, ejercicio en el que cayeron 672, un 39,7% más que la media. Las precipitaciones durante diciembre fueron especialmente exiguas puesto que a pesar hubo cinco días lluviosos en el mes sólo se contabilizaron 8,8. Las cuatro gotas mal contadas del 18 de octubre pusieron fin a 31 días de sequía absoluta. El día más lluvioso de los 44 en que llovió fue el 13 de marzo, fecha en la que cayeron 34 litros por metro cuadrado, aunque la mayor intensidad de precipitación se produjo la víspera, a razón de 162 mm/hr.