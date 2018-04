Tres días sin despacho de billetes Martes, 10 abril 2018, 00:03

Las taquillas de la estación ferroviaria de Xàtiva han permanecido cerradas todo el puente de San Vicente, desde el viernes hasta hoy, martes. Renfe no ha encontrado una mejor manera de ahorrar gastos que ésta: remitir a los viajeros de cercanías a las máquinas expendedoras de billetes y a los que se dirijan a puntos más alejados de la geografía peninsular o europea a que se las compongan con el revisor correspondiente. Hubo un tiempo, ay, en que Xàtiva se preció de ser un «nudo ferroviario».

Cuatro depuradoras paradas. El concejal de Servicios Públicos Ignacio Reig ha hecho tres cosas cuanto menos chocantes. La primera de ellas es desvelar que cuatro depuradoras municipales están paradas sin concretar desde cuándo, detalle que tiene su importancia. Se trata de las depuradoras de las pedanías y de una de Bixquert. La segunda cosa que nos descubrió, gracias a la cual supimos cuál es el grado de responsabilidad consistorial en materia de contaminación de aguas, es que va a sacar a licitación su mantenimiento. Es decir que el vertido de aguas mayores y menos al Cànyoles y al Albaida va a continuar durante bastante tiempo. Y la tercera es que, una vez puestas en marcha, dios sabe cuándo, cederá su gestión a la Epsar. Atribuiremos a un error de interpretación de la fuente que el ayuntamiento va a sacar a concurso el mantenimiento para después cedérselo graciablemente a un tercero, por más público que éste sea, porque si no terminaremos cogiendo moscas.

El martirio de Lina Insa. Un hecho ha venido a recordar el inmerecido tratamiento que recibió de periodistas afectos al entonces jefe de la oposición la entonces alcaldesa de Ontinyent Lina Insa. La sala de la Audiencia Nacional que juzga el caso Gürtel la citó a declarar esta semana pasada. Pero no por ser cómplice o colaboradora de la trama corrupta, sino por ser de los pocos cargos públicos del PP que no se plegaron a sus designios. Bien claro lo dijo en la vista. Orange Market pretendía que le abonara la comida mitin que celebró Camps el 21 de marzo de 2007 y ella se negó.

Torregrosa va de estreno. El estreno en Valencia del documental 'Espais de pau en temps de guerra' se celebrará a las 11 horas de hoy en el centro cultural La Beneficencia; el de Xàtiva, a las 19:30 de mañana, en el Gran Teatre. El reportaje de Jaume Bayarri está inspirado en el libro de Vicent Torregrosa Barberà 'República, Guerra Civil i educació. Xàtiva, 1931-1939'.

'Tempus fugit'. El titular de la información decía así: 'Xàtiva es condenada a pagar 1'5 millones de euros por la última obra faraónica de Rus'. No es por incordiar ni por señalar, pero nos apostamos lo que quieran a que ningún medio de comunicación setabense empleó tal adjetivo -faraónica- durante los 20 años que duró el mandato de Alfonso Rus. 'A moro muerto, políticamente hablando, gran lanzada', dice un dicho ligeramente xenófobo.

El quid está en el idioma. El número monográfico que el boletín de EU ha dedicado a la movilidad nos han permitido descubrir por qué Miguel A. Lorente presume de haber creado 184 aparcamientos municipales. Y es que a lo que todo el mundo llama aparcamiento o cochera en castellano él le llama 'parking'. Y, claro, así cualquiera crea 184 'aparcamientos'. Categoría que, por cierto, le adjudica en dicha publicación al punto de recarga de coches eléctricos que ha plantificado frente al antiguo hotel Españoleto. El número de aparcabicis que reivindica se eleva a 17.

El mérito fue de Cesca.Toda la prensa señaló al concejal Miguel Alcocel como cabecilla, amotinador o colaborador del piquete que cubrió de ignominia la memoria de numerosos prohombres de la ciudad no por ponerles un delantal sino por tomarlos por el pito del sereno. Pero es Cesca Chapí quien reivindica la «convocatoria de la huelga feminista» y las «actividades impulsadas por el Consell de les Dones para el 8M» como dos de 'Las 10 actuaciones de gobierno más destacadas del mes' en el boletín de Xàtiva Unida.

Más coches que conductores. No por sabidos resultan menos interesantes los datos estadísticos contenidos en la mencionada publicación. El del parque automovilístico es, desde luego, el más interesante. En Xàtiva hay 24.246 vehículos, 6.782 más que conductores (17.464). Diariamente se producen, grosso modo, 75.000 desplazamientos, de los cuales 25.000 se realizan en coche. Los cálculos municipales indican que la duración de estos trayectos es de 17 minutos que se reducirían a 13 si se efectuaran a pie, habida cuenta que el núcleo urbano de la ciudad tiene un radio de acción de 2 kilómetros equivalente a 10 minutos en bicicleta o 30 minutos a pie. Barriendo ya totalmente para casa, el informe indica que el 92,4 % de la superficie donde se puede estacionar es gratuito.

Más contenedores en superficie. Iniciativa Cívica Centre Històric ha denunciado el lamentable aspecto que presentan muchos rincones del casco antiguo y en concreto, el tramo de la calle Corretgeria comprendido entre el final de la calle Maluenda y el de Roca. Una permanente acumulación de desechos y basuras no tan atribuible al incivismo como a la necesidad de incrementar la frecuencia de paso del servicio de recogida de enseres que no se pueden depositar en ningún contenedor y a la falta de éstos. Porque son todo lo antiestéticos que ustedes quieran, pero desempeñan muchísimo mejor su función que los subterráneos en los que todo son inconvenientes. Son muchísimo más caros, se rompen cada dos por tres, no hay forma de limpiarlos, son estrechos y encima incómodos para usuarios.