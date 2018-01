Tráfico de Alzira se queda con siete trabajadores al no cubrir las vacantes Trabajadores de la oficina de Alzira, en una foto de archivo. / f. garcía CSIF denuncia el «abandono» de esta oficina al ir perdiendo funcionarios en los últimos años y aumentar el tiempo de espera A. TALAVERA ALZIRA. Jueves, 18 enero 2018, 00:48

Desde su apertura, hace casi diez años, la Oficina Local de Tráfico de Alzira ha ido perdiendo trabajadores sin que sean sustituidos lo que ha provocado un malestar entre funcionarios. Por este motivo, el sindicato CSIF lleva tiempo denunciando que esta oficina sufre un «abandono» por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un proceso que se ha agravado en las últimas semanas ya que también se ha marchado la jefa de la oficina y en las próximas semanas serán dos trabajadores más los que cambien de destino.

Todo esto ha llevado a que esta oficina de Alzira haya pasado de tener en plantilla a 39 funcionarios en 2011 a 20 en estos momentos. «Muchos trabajadores se han ido porque no vivían por la zona y han perdido cambio de destino y el problema es que no se convocan nuevas plazas para aquí», explica el delegado de CSIF, Ezequiel Archilla.

Las citas previas se entregan para 23 días ante la falta de personal en esta oficina

Una situación que todavía es peor porque a la plantilla de 20 personas actual hay que restar las que se encuentran de baja de larga duración que no se han cubierto. De esta forma, CSIF ha contabilizado que en la práctica se ha pasado de «23 operadores en 2009 a siete en la actualidad». Un número que aún se reducirá más porque en las próximas semanas uno de estos operadores se marchará por concurso de traslados, después que se hubiese paralizado durante unos meses por la administración.

«Así no se pueden dar los mismo servicios y se debe a la dejadez de los responsables de la DGT que no cubren las bajas», comenta el responsable del sindicato que considera que no se debe a un posible cierre de la oficina ya que hay otras que se encuentran en situaciones similares.

La falta de personal ha provocado que esta oficina tenga una sobrecarga de trabajo para los empleados y un retraso en la atención. Así se ha llegado a que las citas previas se entreguen para 23 días después de su solicitud, un largo periodo de espera para los usuarios.

«La falta de personal provoca un entorno laboral desagradable al estar bajo mínimos», añaden desde el sindicato. Esto ha llevado a CSIF ha solicitar desde 2010 al comité de Riesgos Laborales que se realice una evaluación de riesgos psicosociales que todavía no se ha tenido en cuenta.

Y es que CSIF ha alertado de la «desmoralización y el estrés» de los trabajadores por esa carencia de recursos con la que deben afrontar sus tareas.

La central sindical ha lamentado el «abandono» de la oficina de Tráfico de Alzira y ha recordado la labor importante que desarrolla atendiendo a usuarios de diferentes comarcas, la Ribera, la Safor y la Vall d'Albaida, que acuden a ella para evitar los traslados a Valencia.

Por todo estos, CSIF ha exigido a la DGT que dote a estas dependencias de la plantilla necesaria para poder realizar su labor con la máxima eficacia, lo que pasa por convocar nuevas plazas para esta oficina local y cubrir las bajas de larga duración para reducir los tiempos de espera de los usuarios.