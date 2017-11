El 'taxímetro' no se detiene Jueves, 30 noviembre 2017, 00:54

L a nueva oficina de turismo de Xàtiva centralizada en la conocida Font del Lleó no abrirá sus puertas hasta el primer trimestre de 2018. Así lo anunció el alcalde, Roger Cerdà, al término de la visita que realizó días atrás a las obras de acondicionamiento que se están realizando en las instalaciones para unir el trozo de restaurante alquilado a las dependencias ya existentes en la antigua gasolinera. Un pronóstico que da que pensar porque no se alquiló ayer, se alquiló hace tiempo, como el bajo del antiguo hogar del jubilado de Bancaixa, y mes que pasa, mensualidad que hay que abonar. Y no precisamente barata.

Un ejemplo académico.No vamos a culpar al director, al jefe de estudios o al claustro de profesores de lo que hacen los alumnos del Josep de Ribera fuera del centro. La culpa es, en primer lugar, de los padres, y después del sistema educativo, que suprimió la asignatura de urbanidad antes de la llegada de la Democracia. Pero es evidente que tampoco les costaría nada llamarles la atención o incluso darles alguna charla sobre civismo y convivencia en vista de que cada vez que salen a almorzar, merendar o tomarse un refrigerio dejan los accesos al instituto hechos una pocilga.

A La Gineta se la pagan. El Ayuntamiento de La Gineta se va a gastar 250.000 euros en poner al día las piscinas de verano, reformadas por última vez la década pasada. Lo que no sabe el concejal de Deportes de Xàtiva Pedro Aldavero, que se va a gastar más de un millón en cubrir la de Les Pereres, es que el grueso del dinero que se gastará este municipio de Albacete, 200.000 euros, procederá de fondos Leader de la UE.

Mateu Alemany cosecha lo que sembró. El setabense Juan Vicente Mateu Alemany cosecha lo que sembró: grandes muestras de reconocimiento a la labor que ha venido desarrollando en pro de nuestras bandas. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana le acaba de conceder uno de los Premios Euterpe, el extraordinario. Mateu recibió el galardón de manos del presidente del Consell Ximo Puig en un acto que se celebró el Día de la Música en el Palacio de la Generalidad. El exsecretario de la FSMCV ya fue distinguido en septiembre con el Premio Orpheo por la junta comarcal del Camp de Morvedre.