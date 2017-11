Sueca solicita una nueva revisión a la baja de los valores catastrales

El Ayuntamiento de Sueca ha presentado, de cara a la recta final del año, la modificación de las ordenanzas fiscales que regulan las tasas y los impuestos del municipio para 2018, aprobados en el último pleno ordinario de octubre. El consistorio ha solicitado también al Ministerio de Hacienda una nueva revisión catastral para rebajar y ajustar los valores a la realidad actual.

Esta rebaja podría hacer descender el valor catastral aproximadamente en un 4%. Este es el segundo año consecutivo que Sueca solicita una rebaja del valor catastral, tras comprobar en el pasado 2016 que este estaba un 50% por arriba del valor de mercado de los inmuebles. La rebaja podrá afectar los impuestos municipales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía.

Además de la solicitud de la rebaja de los valores catastrales, el consistorio ha aprobado modificar el tipo de gravamen de IBI a aplicar para el ejercicio 2018 al 0,508%. Pese a la actualización del tipo, esta modificación no supondrá en ningún caso un incremento de la carga fiscal de los contribuyentes. Por el contrario, repercutirá en una rebaja real de unos céntimos en su recibo. La concejala de Hacienda, Noelia Benedito, insistió en que «la actualización del tipo no repercutirá, en ningún caso, en el tributo de los ciudadanos. Los vecinos no pagarán más por el IBI. Tampoco vamos a recaudar más con esta medida, pero es necesaria para compensar los ingresos del consistorio y mantener la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento para dar respuesta a la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos municipales con las mismas garantías». Del mismo modo, también se han actualizado los tipos de gravamen de la plusvalía para mantener el nivel de ingresos provenientes de este tributo.

El gobierno local remarca que Sueca es uno de los municipios que, incluso con esta modificación, tiene uno de los tipos más bajos de IBI en comparación con el resto de pueblos de alrededor de la comarca con un nivel similar de servicios e infraestructuras. La alcaldesa, Raquel Tamarit, explicó también que en otros municipios que han bajado el IBI, les resulta mucho más fácil porque tenían un tipo mucho más elevado. Hay que remarcar que el de Sueca está muy ajustado al mínimo establecido por el Estado.

La rebaja de los valores catastrales también podría llegar a afectar a otros impuestos como el IRPF o el de transmisiones patrimoniales.