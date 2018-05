Sólo PP y PSPV se acuerdan de la homofobia Miércoles, 23 mayo 2018, 00:39

El 17 de mayo se celebró el día internacional de la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y la bifobia. Y sólo el PSPV y el PP setabense se pronunciaron al respecto. Los socialistas recordaron la fecha en su órgano de expresión, añadiendo que este año las Cortes pondrán «en marcha la ley valenciana que garantizará la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBi».

Mientras que el PP reiteró al colectivo de GGTBi su voluntad de «avanzar en sus derechos en todo el mundo y en la libertad de cada uno de elegir a quien ama». Y no contento con ello rebotó el comentario emitido por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy por este motivo: «Comprometidos -decía- con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de odio y violencia por motivos de orientación sexual». El resto, de EU a Compromís, pasando por el Consell de les Dones per la Igualtat y Xateba, no dijo ni mu. Curioso. Francamente curioso.

Acciones punibles. La concejal de EU Francesca Chapí se resiste a entender cuál es el inconveniente que presenta la campaña política que ha emprendido. En contra de lo que ella piensa, las acciones que ha admitido «facilitar y coordinar», con todo lo que ello representa a efectos legales, no son «originales y creativas, como es característico en nosotras». Son irrespetuosas con el patrimonio histórico-artístico y por tanto delictivas. Circunstancia que en su caso constituiría un agravante, ya que al tratarse de un cargo público podría ser acusada de prevaricar. De modo que si continúan «poniendo telas moradas a pesar de los impedimentos» donde está prohibido por ley, el alcalde no tendrá más remedio que sancionarlas, mal que le pese, ya que de lo contrario prevaricará también él. ¿Original ponerse la historia de esta ciudad por montera? ¡Será posible! Sitúese. Al asalto sólo toma un castillo el enemigo. Y a quienes violentan estatuas toda la vida se les ha llamado iconoclastas.

La UCH restaura una chimenea. Al destacar la restauración de la chimenea de la ladrillería Bonet de Alfara del Patriarca llevada a cabo por la Universidad Cardenal Herrera ha venido a recordarnos Josep Lluís Cebrián una asignatura pendiente que tiene Xàtiva: el arreglo de la más alta de cuantas existen de ladrillo caravista en la Comunidad Valenciana. La mayor de las tres que tuvo y se mantienen en pie en los restos de la Papelera de San Jorge ha inclinado la cabeza. Y como no se repare cualquier temporal de viento y lluvia la derribará. Y la «cuna del papel en Europa» perderá el símbolo más destacado que posee de su pasado papelero.

Distancias preelectorales. La proximidad de las elecciones se palpa en el ambiente. Neus Bataller (Compromís) le reprochaba el otro día a Roger Cerdà que únicamente hubiera colocado en su perfil enlaces a unas cuantas asociaciones. «Personalmente pienso», le corrigió, que su obligación era poner a «todas las de Xàtiva» o no sacar a ninguna. Las pondrá aunque tenga que convertir su diario en una guía telefónica. Bueno es 'Quedabé', al decir de sus más deslenguados camaradas. Cabe aclarar para que el lector se sitúe que Bataller es miembro de la Escola de Danses.