El Síndic regaña al Consistorio de Xàtiva por segunda vez Retablo de la Transfiguración. Viernes, 17 noviembre 2017, 00:58

El El Ayuntamiento de Xàtiva dirá que la Asociación Círculo Cultura por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural no le quita ojo de encima. Y es verdad. Como también lo es que no le deja pasar ni una. Y hace bien. Pero si el Síndic de Greuges atiende una queja de dicha entidad por los daños causados al retablo de la Transfiguración en su recomposición en la Casa de la Enseñanza y el 6 de octubre de 2016 insta a la corporación a que concrete un calendario de reparación, el Ayuntamiento no tendría que haber esperado a que le diera ahora un segundo tirón de orejas en vista de que el plazo que él mismo fijó está a punto de vencer. El Museo de BB.AA. se creó durante el mandato de Alfonso Rus y fue inaugurado por el entonces presidente de la Generalidad Alberto Fabra. Pero el actual gobierno municipal tendría que haber actuado de oficio. Como muy tarde cuando LAS PROVINCIAS desveló en junio del año pasado la enorme cantidad de clavos y agujeros que presentaba dicha pieza del siglo XVI tras su salida del Museo del Almudín. No limitarse a decir que la reparación se llevaría a cabo en el último trimestre del año y dejar después que fueran pasando los meses sin concretarle al síndico, José Cholvi Diego, la fecha. Aunque sólo fuera para curarse en salud. Una fecha que el equipo de gobierno no dio a conocer hasta ayer, a raíz de la difusión, por parte de Iniciativa Cívica Centre Històric, del contenido de la segunda amonestación que habían recibido.

La reparación del retablo comenzará el 27. El comunicado oficial atribuye el retraso, como ya hizo en su día, a la cartera de pedidos que arrastra Culturarts. E indica que el viernes 24 de los corrientes se montará el andamio y el lunes siguiente, día 27, comenzarán los trabajos de reparación, que tendrán una duración aproximada de entre «diez días o dos semanas». El plazo que el Síndic de Greuges le ha dado al ayuntamiento de Xàtiva para contestar a su recomendación es de un mes, contado a partir de ayer. La resolución por la que se acuerda instar nuevamente a la corporación de repristinar esta obra de arte, en cambio, estará expuesta mucho antes en el portal de la institución: al cumplirse una semana de su expedición. Un ejercicio de trasparencia que recuerda al método empleado por Lutero para divulgar sus 95 tesis de Lutero. Con una sola diferencia: un portal de internet en lugar de la puerta de la catedral de Wittenberg.