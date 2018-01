Sergio Dalma y Rozalén, en las fiestas de Alzira Sergio Dalma, en una actuación. / daniel Mora Presentan el programa de conciertos de julio, que se celebrarán en el Campo de Venecia y en el Recinto Ferial A. TALAVERA ALZIRA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:18

La concejalía de Turismo y Fiestas de Alzira ha querido este año adelantar la confección de la programación conciertos de Sant Bernat para presentarlos durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Así, se han dado a conocer las principales actuaciones que tendrán lugar en julio en la ciudad.

El cabeza de cartel será Sergio Dalma el día 21 de julio que llevará al Recinto Ferial de Alzira su Vía Dalma III. Pero los conciertos de las fiestas patronales comenzarán el 18 de julio en el campo de Venecia con un tributo a Mecano a cargo de Robin Torres. El 19 de julio visitará Alzira la cantautora Rozalén con su gira Cuando el río suena y al día siguiente será el grupo murciano Maldita Nerea el que presente su nuevo álbum. Para cerrar los conciertos de fiestas tendrá lugar el domingo 22, el Sant Bernat Alzira Festival, con las actuaciones de Shinova, Santi Bertomeu, La Tallarina y otros artistas.

«Es una de las novedades de este año ya que el festival durará 10 horas ininterrumpidas con diferentes actuaciones», ha destacado la concejala de Fiestas, Isabel Aguilar.

Concurso Mascletaes

La concejalía de Fiestas también ha presentado una nueva edición de su concurso de mascletaes que tendrá lugar durante la semana fallera. Un año más, las disparaes tendrán que ser terrestres ya que la nueva normativa autonómica sobre los fuegos de artificio todavía no está a punto.

«En estos momentos las modificaciones se encuentran en el trámite de la Abogacía y no es fácil que llegue para Fallas. Estamos decepcionados porque no es lo mismo una mascletà aérea que solo terrestre», ha comentado Aguilar. Además, la edil ha recordado que la directora general de Prevención de Incendios comentó que si en 2018 no se conseguía el fuego aéreo dimitiría. Sin embargo, Aguilar ha asegurado que «no pido la dimisión de nadie ya que son cosas que se dicen en situaciones de tensión».

En cuanto al concurso de mascletaes, serán seis pirotecnias las que participen, dos de ellas por primera vez en Alzira, Pirotecnia Alicantina y Pironova. «Siempre es un placer ir a un sitio nuevo. Nuestra mascletà será reducida en espacio pero muy potente», ha explicado el responsable de Pironova.