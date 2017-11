La sequía acerca los jabalíes al río Martes, 14 noviembre 2017, 00:12

Entre que su población ha aumentado y que la sequía les obliga a bajar a pastar y a abrevar a donde sea no es extraño ver triscar jabalíes por Bixquert o por las estribaciones de la sierra Grossa a cualquier hora del día. La foto que ilustra esta sección fue tomada por el secretario de organización del PSPV de Xàtiva Ricardo Martínez a las dos de la tarde del domingo en la ribera del río Albaida, entre La Cova Negra y la Xopada d'Alboi. En ella se aprecia vivamente cómo el marrano apenas alteró su marcha por la llegada del vehículo en el que viajaba el autor de la instantánea. Si no fuera por el daño que hacen en los sembrados se podría decir que se comportan como unos secanistas más.

El PSPV alicantino vuelve al redil taurino. El alcalde de Alicante Gabriel Echávarri ha hecho lo contrario que su correligionario y colega de Xàtiva Roger Cerdà. Aprovechó la salida de Compromís del equipo de gobierno alicantino para renovar por dos años la gestión y explotación del coso taurino, tal como se acordó en septiembre pasado con los votos de PP, C's, los dos ediles no adscritos y el PSPV. Los camaradas de Cerdà justificaron la decisión en orden al «magnífico trabajo» desarrollado por la concesionaria en una plaza de toros que «en 2014 estaba hundida». Y, no contentos con ello, no cerraron la puerta a volver a autorizar la celebración de 'bous al carrer' en la partida de El Moralet, prohibidos por el tripartito desde 2015.

La Seo absorbió una calle. La construcción de la nueva Seo no sólo obligó a derribar, retranquear o modificar el aspecto externo de varios de los edificios de su entorno que han llegado hasta nuestros días, como les comentamos en anteriores entregas al hilo del tratamiento al que han sido sometidos los arcos medievales aparecidos en la fachada de una casa de la calle Sanchis. Las obras afectaron de lleno a la trama urbana de esa parte de la ciudad. El 'atzucac', el callejón ciego, de la popular imprenta Virgen de la Seo y el muro que sostiene a continuación las casas de la calle de l'Ardiaca es lo único que queda de una vía que unía las calles de Sant Vicent y Sant Domènec por el sur del antiguo templo, bastante más pequeño que el actual, donde se encontraban el Palacio del Obispo, parte del cementerio y un bloque de viviendas.

La Mona se convertirá en una ludoteca. El impresionante chaflán de La Mona volverá a ser explotado por la familia propietaria del inmueble. Una nieta política de José García, Tatiana Moreno, se dispone a convertirlo en un lugar de encuentro infantil, donde celebrar cumpleaños y toda suerte de eventos. Se llamará Ludoteca de La Mona y está previsto que entre en funcionamiento a lo largo de 2018.

La reliquia del mártir vuelve donde nació. La basílica colegiata de Santa María celebró el domingo la festividad de San Jacinto Castañeda. Más de 75 parejas que este año conmemoran sus bodas de plata renovaron sus compromisos matrimoniales en la misa solemne que se ofició en el altar mayor la Seo. Los actos concluyeron con una procesión que discurrió por Corretgeria hasta la casa donde nació Jacinto María Castañeda y Pujassons en 1743 sita en la calle que lleva su nombre. El desfile estuvo presidido por el abad mitrado de Xàtiva José Canet Canet, a quien flanqueaban los padres Juan Ntirampeba y Renovado Manarigo, que se turnaron en el traslado de la reliquia del misionero setabense decapitado en Hanoi (Vietnam) el 7 de noviembre de 1773.

Una piscina inviable se desvanece. Vinaroz está a un tris de quedarse sin piscina cubierta cuya construcción estaba incluida en el Plan Confianza de 2009. Sabedor de que unos informes indicaban que sería inviable, el PP la sustituyó en 2013 por un carril lúdico a la ermita. El tripartito que gobierna actualmente la localidad (Tots i Totes Som Vinaròs, PSPV y Compromís) acordó recuperar el proyecto original arguyendo lo mismo que el concejal setabense Pedro Aldavero: demanda social. Pero el Consell le dio un plazo días para solicitar el cambio. El acuerdo del pleno en el que el consistorio resolvió formularlo fue recurrido por el PP alegando que el expediente carecía de los informes técnicos preceptivos. Ahora la Justicia le ha dado la razón y no queda tiempo material para tramitar la iniciativa.

Los gérmenes flotantes. El Ayuntamiento de Huesca ha instalado un nuevo sistema de tratamiento del agua en la piscina cubierta del Parque. Va incorporado al circuito de desinfección, funciona por medio de rayos ultravioletas, actúa como germicida, es decir que inactiva bacterias, virus y protozoos, y sólo tiene un problema: cuesta 25.000 euros, como suponemos que sabrá el concejal Pedro Aldavero a estas alturas de su aventura acuática, que es la nuestra.