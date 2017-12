Rumores de pase de Suñer al PSPV Pilar Gimeno y el abad estuvieron juntos en la inauguración. Martes, 26 diciembre 2017, 00:01

En los mentideros políticos de Xàtiva se especula, no sin cierta base, con la posibilidad de que la portavoz municipal de Compromís Cristina Suñer concurra a los próximos comicios en la candidatura del PSPV. Las diferencias que desembocaron en el relevo de la dirección local de la formación nacionalista no han hecho, al parecer, más que aumentar. Los socialistas, en cambio, sienten por ella un profundo respeto y no faltan los que califican de serio, abnegado y excelente el trabajo que desempeña en su delegación. Pegas que podrían entorpecer el traspaso de un equipo a otro hay varias. No siendo la menor que antes que las personas está el interés general. Léase en este caso: los pactos postelectorales. Y si el Atlético de Madrid ha denunciado al Barça ante la FIFA por tentar a Griezmann equis meses antes de que expire su contrato con el conjunto colchonero, Compromís podría desbaratar la operación amenazando con no renovar un acuerdo de gobierno parecido al actual en el caso de que Suñer figurara en la lista socialista.

Un mosqueante mensaje de tranquilidad. De la navideña entrevista concedida por el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà a J.A. Cloquell destacan tres declaraciones. La confirmación de que el otrora pabellón de deportes del Attilio Bruschetti, de un tiempo a esta parte 'centro social', continúa adelante, pese a encontrarse el colegio en un entorno de gran valor histórico-artístico. Sus tres patios dan a la muralla medieval o al convento de San Onofre. La admisión de que «no es el ayuntamiento el que ha de solucionar las cifras del paro». Afirmación que denota que nuestras recomendaciones han sido escuchadas, al menos formalmente. Y el llamamiento final. Uno de esos mensajes de tranquilidad que las autoridades lanzan cuando hay razones más que sobradas para preocuparse: los vecinos «han de estar tranquilos de cara al futuro ya que la ciudad está en manos de un gobierno que sabe lo que hace». Como queriendo decir: aunque no lo parezca.

Sin avisar a Pilar Gimeno. LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que Cerdà no esperó a comunicar, ni mucho menos a convencer, a la concejala de Parques y Jardines Pilar Gimeno de que iba a ordenar colocar el ángel de la Anunciación en el belén monumental. Y que ésta no le objetó el menor reproche cuando le llamó para comunicarle que se había enterado de su decisión. Quien sí entendió y expresó tanto de puertas para adentro como de puertas para fuera su desacuerdo con la exclusión de la figura angelical fue la portavoz de la coalición Compromís Cristina Suñer. Lo más curioso de la polémica es que la edil laica y el abad mitrado coincidieron en la inauguración del belén. Incluso posaron juntos para la posteridad en compañía de otros regidores y del personaje que interpreta al Home dels Nassos.

Felipe V y el ángel, iconos de Xàtiva. La rapidez con que Cerdà zanjó en esta ocasión la polémica desatada por una de sus socias de gobierno impidió que el ángel de la Anunciación se convirtiera en un nuevo icono de Xàtiva. ¿Se lo imaginan compartiendo honores simbólicos y representativos de Xàtiva con la figura invertida de Felipe V? 'Massa per a la carabassa!'