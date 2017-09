Roger Cerdà queda en evidencia Martes, 19 septiembre 2017, 00:01

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se ha empeñado en ponerse en evidencia a propósito del número de asistentes a la Feria de este año y a fe que lo va a conseguir, si no lo ha conseguido ya. Aseguró en la valoración apresurada del certamen que realizó el día 21 de agosto, antes de marcharse de vacaciones, que se había producido un incremento del número de visitantes. Un incremento que no cuantificó, pero que contrastaba, según señalamos en el comentario titulado 'Menos basura, menos gente', publicado en la edición del día 30, «con los datos aportados fechas antes por la concejal de Medio Ambiente Pilar Gimeno a J. A. Cloquell en el sentido de que los días 14, 15 y 16 se recogieron «168.000 kilos [de basura], una diferencia negativa de 3.000 kilos respecto a 2016».

El problema es que, a su vuelta, Roger Cerdà difundió el pasado día 11 una circular como presidente del Consorcio de Residuos COR V5 en la que admitía que, en efecto: «La generación de residuos recogidos es la mejor manera de medir la afluencia de gente» a un sitio determinado. Pero para acto seguido afirmar, por escrito y con publicidad, que «durante 2016 el número de toneladas gestionadas por el COR provenientes de Xàtiva fue de 237.760 kilos, mientras que en este año la cifra ha sido de 254.971, lo que supone un aumento del 7,24% en la generación de residuos». Cuando no son estas las cifras que dio a conocer en aquel entonces la responsable política del departamento Pilar Gimeno.

Lo que El Periòdic y Levante-EMV publicaron el 23 y el 24 de agosto de 2016, respectivamente, es que durante la semana de la Fira d'Agost el servicio municipal de limpieza recogió «296.580 kilos, 34.000 kilos media». «Se trata -añadía la segunda de las cabeceras mencionadas- de una cifra similar a la del año pasado a pesar de la lluvia registrada al inicio de la feria». Es decir que «para sostenella y no enmendalla» el comunicado del COR V5 rebajó en 58.580 la cantidad de kilos de basura retirada en la anterior edición ferial. Con lo que la verdad de la buena es que durante el último certamen ferial no se recogió un 7,24% de desechos más que en 2016, sino un 14,03% menos. Y la edil Gimeno Calabuig (Compromís) lo debe saber perfectamente. Otra cosa es que no haya querido desmentir a su socio de gobierno. Pero nosotros no podíamos callarnos. A nosotros nos pagan por contar la verdad. Y la verdad es que las cifras suministradas ahora por el COR V5, ¿cómo lo diríamos para que no se nos acuse de despiadados?, difieren sensiblemente de las aportadas por el consistorio doce meses largos antes.

¡Y querer que le saquen los colores! El Ayuntamiento se está comportando en el asunto relacionado con las chapuzas cometidas durante el montaje de un retablo del s. XVI en el Museo de la Casa de la Enseñanza como el PP con la factura del alquiler de la Feria de Valencia. ¿No le dijo el Síndic de Greuges, a raíz de la información publicada por LAS PROVINCIAS, que restaurara los daños infligidos al retablo de la Transfiguración en 2014? Repristínelo y evite que le saquen los colores una y mil veces, como le sucedió al PP con la dichosa factura. Total, para terminar pagando un euro encima de otro. ¿O es que el desperfecto que sufrió la pieza es mayor de lo imaginado?

Un sonómetro vale cuatro perras. No contar «con material en condiciones» y «falta de efectivos», carencias esgrimidas por el alcalde Cerdà ante el pleno municipal la circulación de vehículos atronadores, no pueden ser empleados como excusa para justificar la contaminación acústica que sufre Xàtiva por culpa del incivismo motorizado. Un control sonométrico se puede realizar a cualquier hora ante el cuartel de Ximén de Tovia o el retén de Baixada del Carme sin necesidad de que los «efectivos» se desplacen a ninguna parte; y los sonómetros están tirados de precio: los hay de 24,90 euros, el McGrey SM100, pero también de 17,94, el BS06 de Trotec. ¿No será que el concejal Lorente ha preferido comprar parquímetros antes que sonómetros? En cuanto a que «se hacen controles en ciclomotores y se han puesto muchas multas», ¿podría ser un poco más preciso? ¿Cuánto es «muchas» en cifras reales, no trucadas, como las de las basuras y los tubos de escape que atormentan al vecindario desde tiempo inmemorial?

El porqué de una obra se convirtió en un desastre. Al hilo de una reclamación menor, Miguel A. Lorente insistió en el pleno en la necesidad de que se realice «un informe técnico que determine las responsabilidades políticas en las obras del canal de Bellús». El concejal Ignacio Reig le aclaró que la factura en cuestión no tenía «nada que ver con las obras del canal de Bellús, pero si es preciso hacer un informe, se hará». Con todo y con eso no le falta parte de razón al portavoz de EU. Una explicación técnica y detallada de por qué la construcción de la variante del canal entre la Fuente de los 25 Chorros y la planta de impulsión ha convertido el suministro de agua a Xàtiva en un caos aún no se ha dado.

Liquidación de una zapatería. La zapatería que se instaló en el gigantesco bajo de la calle de la Reina donde primero estuvo la concesión de vehículos Ford y después la tienda de electrodomésticos Área, Outlet calzado, luce un cartel de liquidación por cierre.

Captar turistas femeninas. Gracias a Roger Cerdà, que lo ha escrito en su diario, hemos podido saber que el Ayuntamiento ha publicado unos anuncios turísticos en las revistas 'Supertele', 'Diez Minutos' y 'Qué me dices'. El objetivo de esta campaña, agrega la primera autoridad local, es «ir aproximándonos a públicos diferentes a los habituales para atraer nuevos turistas. En este caso, mejoramos la posición de Xàtiva como marca turística entre un público eminentemente femenino». Y ajeno, por tanto -esto ya lo añadimos nosotros- a los postulados feministas defendidos por la concejal de la Mujer Francesca Chapí. Lo que no aclara Cerdà Boluda es si estas inserciones también las ha realizado y gestionado su empresa de cabecera, RV Edipress.

La Virgen de la Cueva nos ampare. Este periódico ha podido saber que la concejala de Bienestar Social Xelo Angulo no figuraba entre las personas que participaron en la visita a 'Ermitas, cuevas y leyendas de Xàtiva' celebrada el día 16. Se había especulado con que no se la perdería. La ruta brindaba a los excursionistas la posibilidad de descender «a las entrañas de la montaña por cuevas y túneles», según se indicaba en la publicidad. Y no faltó quien pensó que Angulo Luna aprovecharía esta oportunidad para familiarizarse con los recovecos que presenta La Costa. Pero, a lo que se ve, o se ha encomendado a la Mare de Déu (de la cova) dels Coloms o lo tiene ya todo bajo control y da por supuesto que en la temporada de lluvias que está a punto de comenzar no volverá a producirse otro percance como el ocurrido el 19 de diciembre.

Dos excursiones a sendas montañas locales. Decenas de personas participaron el domingo en el 'Dia de la muntanya neta', una campaña que persigue concienciar a los vecinos de la necesidad de disfrutar de los parajes naturales sin dejar atrás un rastro de desperdicios. La jornada se celebró en la montaña del castillo y coincidió con la subida a otra montaña setabense, la de Vernisa, que organiza la Associació d'Amics de la Creueta. La Pujada a dicho hito cristiano, abierta a cualquier tipo público, partió a las ocho de la mañana de la plaza de la Bassa.