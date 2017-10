Riola actuará en el cementerio de urgencia ante su mal estado La modificación de crédito para las obras no ha contado con el respaldo de parte de la oposición y la alcaldesa critica su «imprudencia» A. T. ALZIRA. Jueves, 19 octubre 2017, 00:23

El Ayuntamiento de Riola ha aprobado una modificación de crédito de 210.867 euros para realizar inversiones urgentes en el municipio. En concreto, se va a actuar en el cementerio para evitar derrumbes de algunas zonas que se encuentran en situación de peligro según los técnicos.

«Dado que durante años no se ha efectuado un buen mantenimiento en algunas instalaciones municipales ahora se requiere una intervención urgente. Queremos evitar que los escombros de hormigón caigan sobre alguna persona, para no lamentar daños mayores y evitar también el perjuicio de responsabilidad del Ayuntamiento», ha explicado la alcaldesa de Riola, Judith Capellino.

Esta modificación de crédito ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno de EU y del PP. Sin embargo, Somriu y PSPV no se han mostrado favorables a esta actuación urgente, un hecho que ha criticado la alcaldesa.

«No podemos entender como pretenden paralizar estas obras y no ver su urgencia. Es evidente que desconocer las necesidades del municipio», ha señalado Capellino.

La oposición ha argumentado su posición en contra por la ley de estabilidad presupuestaria en la que se condiciona el gasto de un ejercicio al del anterior y al nivel de crecimiento. Sin embargo, la alcaldesa de Riola ha recordado que el Ayuntamiento se encuentra saneado ya que se han pagado todas las obras pendientes y «disponemos de remanente de tesorería, incluso, después de haber ejecutado estas obras que ascenderá a más de 350.000 euros».

Ante las discrepancias de la oposición a las propuestas realizadas por el gobierno y las críticas recibidas, la alcaldesa de Riola ha comentado que «empezamos la legislatura con la intención de poder gobernar entre todos, aceptando algunas propuestas del resto de grupos aunque no estábamos de acuerdo. Pero a partir de ahí, no hemos recibid más sugerencias ni propuestas, solo críticas, manipulaciones y difamaciones, algunas veces, demasiado personales. No entendemos esta forma de hacer oposición y hasta ahora habíamos estado callados, pero debemos informar al pueblo de la forma de actuar de los concejales que forman parte del Ayuntamiento». Desde el equipo de gobierno de Riola se han mostrado cansados de los «ataques» a su gestión y de la falta de propuestas.