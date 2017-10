El Ribera Alta l'Alcúdia se marca como objetivo el ascenso a la División de Plata Plantilla, cuerpo técnico y familiares, unidos en la lucha por el ascenso. / lp El club cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de l'Alcúdia y del Cotif y la plantilla está dirigida por Eduardo Escartí Guijarro VICENT CUCARELLA ALZIRA. Viernes, 27 octubre 2017, 00:52

El equipo de balonmano femenino Ribera Alta l'Alcúdia vuelve a estar n la primera línea de salida para lograr el objetivo marcado, que no es otro que volver a alcanzar la fase de ascenso a División de Honor Plata, algo que en las últimas seis temporadas han logrado en tres ocasiones, pudiendo haber ascendido a la categoría de Plata en la temporada anterior y en la 2015-16, pero tanto en una como en otra la falta de recursos económicos para afrontar la temporada en la categoría de Plata fue un impedimento.

En esta temporada recién comenzada, el conjunto femenino alcudiano lo ha hecho con toda la fuerza posible. Para ello, ha realizado un gran esfuerzo para completar una plantilla equilibrada en todos sus puestos, a la vez que la dirección deportiva del club también ha sido remozada tras la decisión del anterior técnico Iñaki Aguilar de dejar el club.

Eduardo Escartí Guijarro es el entrenador que esta temporada está al frente del conjunto de l'Alcúdia, técnico con mucha experiencia dentro de esta categoría y también en el ámbito del balonmano español.

«Siempre ha sido un equipo que me ha gustado por su dinamismo y su manera de jugar. Lo dan todo en la pista y eso es muy de agradecer. De hecho yo hubiera podido quedarme donde estaba en el Canyamelar, ya que estaba a gusto y la directiva quería que siguiera, pero el reto de entrenar a l'Alcúdia y pelear por la fase de ascenso me atraía mucho y no me lo pensé mucho», afirmó.

En cuanto a la plantilla, han sido cinco las que se han incorporado al club, todas ellas con experiencia en la categoría de Segunda Nacional y alguna en la División de Plata, algo que Eduardo Escartí valora mucho. «La plantilla queda así suficientemente compensada para luchar con éxito por los objetivos que nos marcamos, sé que no va a ser fácil porque hay equipos que también tienen esta meta, pero si lo logramos me gustaría que se consumara el ascenso, ya que anteriormente ya viví la experiencia de renunciar al ascenso con el Benetússer y me dejó un sabor muy desagradable», señaló.

Junto a Eduardo Escartí también llegó al club Salvador del Baño, técnico que ejerce como segundo a la vez que se ocupa de la preparación específica de las porteras. «Cuando me dijo Eduardo de acompañarle no lo dudé, son varias temporadas las que trabajamos juntos y estoy muy a gusto con él, confío en que lograremos nuestro propósito». Emilio Pérez como oficial del equipo y Pilar Lillo encargada de la preparación física, conforman el cuadro técnico del Ribera Alta l'Alcúdia.

Para poder lograr el objetivo, el club cuenta con el respaldo incondicional del alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, quien señaló «estar abierto a cualquier manifestación deportiva, el equipo femenino de balonmano nos está dando muchas alegrías y desde el Ayuntamiento vamos a ayudarles en todo lo que podamos», señaló.

Paco Martínez es el concejal de Deportes y gran aficionado al balonmano: «En mi juventud fui jugador, por lo tanto el que estas chicas estén defendiendo el nombre de l'Alcúdia es algo que me llena de orgullo, ya que con ellas la tradición de este deporte sigue viva en nuestra ciudad. Además, son un equipo que nos da muchas alegrías por sus triunfos y dejan a l'Alcúdia en un lugar privilegiado dentro del balonmano de la Comunitat. La temporada anterior ya les ofrecí el jugar la fase de ascenso en nuestra población, pero por motivos técnicos no se pudo hacer, por lo tanto si esta temporada lo logran me gustaría mucho que el sector de ascenso se celebrase en l'Alcúdia, mi apoyo, el del Ayuntamiento y el de la ciudad lo van a tener» afirmó el concejal.

Por otra parte, el prestigioso Torneo del Cotif también es otro de los patrocinadores del club. Eliseu Gómez, presidente del Cotif, indicó. «El Cotif está abierto a todo el deporte, de hecho el fútbol femenino es una de nuestras grades apuestas y ya celebramos un Cotif femenino Internacional cada año».