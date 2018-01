EU renuncia al laicismo institucional Chapí, entre otras personas, con la pancarta de la SPAX. Martes, 23 enero 2018, 00:40

La XXIV bendición de animales celebrada el domingo marcó el final de la oposición de EU de Xàtiva a la participación de las autoridades municipales en actos religiosos. La concejala de la Mujer Francesca Chapí cogió la pancarta de la SPAX en la plaza de la Bassa y no la soltó hasta la plaza de Sant Pere, delante mismo de la puerta de la iglesia, donde, encima, a la presidenta de la Protectora se le fue el santo al cielo y sólo mencionó por su nombre al edil de Cultura Jordi Estellés (PSPV), que también cargó con el cartel, y al cura párroco José Estellés. Chapí no fue, sin embargo, la única representante de esta formación en el desfile. Entre las numerosas personas que llevaron a sus bestezuelas a la bendición figuraba Miquel Alcocel, quien, como el lector recordará, protestó cuando trascendió la noticia de que la parte socialista del gobierno municipal se había encargado de proveer las cañas que se repartieron entre los romeros el día de Sant Feliu. De donde se podría deducir que la reacción desatada a raíz de la negativa de P. Gimeno (Compromís) a colocar el ángel en el belén está obrando milagros. Los ciegos ven, los laicistas rebajan planteamientos...

Signos de división en el tripartito. Cómo se nota que se acercan las elecciones. 'Xàtiva Unida', órgano de expresión de EU, se ha hecho eco de la sentencia que anula los criterios de reparto del plus de productividad aplicado a cerca de 70 empleados del Ayuntamiento de Sueca. La nota que completa la reproducción despejas las pocas dudas que pudieran quedar acerca de su intención: «Para ir haciendo balance de dos años y medio de alcaldía de Compromís».

Por la boca muere el pez (2). Las hemerotecas son mortales para los políticos. El PP setabense ha tardado en descubrirlo, pero ahora que ya ha visto el poder destructivo de este recurso parece que no lo a soltar y todo apunta a que Roger Cerdà, que criticó lo que debía y lo que no debía cuando estaba en la oposición, se lo va a pasar mal. Porque si sus palabras en el sentido de que el COR no sirve más que para encarecer un servicio, el de la recogida de basuras, resultan demoledoras leídas ahora que preside dicho organismo, recordar que prometió que a Fitur -la feria de los cargos públicos más que del turismo- sólo irían técnicos en representación de Xàtiva le deja en muy mal lugar. Sobre todo si el recordatorio llega acompañado de una nota de actualidad tan vitriólica como ésta: el viaje a Madrid, de tres días de duración y un coste que ronda los 3.900 euros, lo realizaron en esta ocasión el alcalde, su secretaria y la concejala de Turismo.

La que faltaba para el duro.Otra que no ha querido ser menos y también se plantó en Fitur fue la nueva presidenta de la Mancomunidad de La Costera y La Canal María José Tortosa. Quedó tan gratamente impresionada de lo que es esa fiesta de la gastronomía y el placer para visitantes y participantes que, a pesar de que los pueblos valencianos están allí de sobra representados por la Generalidad, la AVT, la Diputación, el Patronato Provincial de Turismo y mil y un ayuntamientos, volvió decidida a montar su propio tenderete en Ifema. Ya lo dice el dicho: «Quants més serem, més riurem».