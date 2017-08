«Quiero trabajar en la nueva RTVV» Silvia Torregrosa en uno de los rincones de la Glorieta en su pueblo natal, Xàtiva. / b.g. La actriz setabense Silvia Torregrosa ha participado en varios cortos y seriesUna de sus mejores experiencias ha sido colaborar en un proyecto con Gracia Querejeta pero su ilusión es desarrollar su profesión en Valencia BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Jueves, 24 agosto 2017, 01:23

Acaba de pasar unos días en su pueblo natal, Xàtiva, aprovechando los días de la Fira d'Agost, que no suele perderse. Afincada en Madrid desde hace cinco años, la joven actriz setabense Silvia Torregrosa tiene muy claro que, aunque en la capital es donde tiene más opciones, su objetivo es volver a su tierra. Alegre y optimista, Torregrosa ha realizado varios cortos, entre ellos uno nominado a los premios Goya; ha participado en series de televisión y acaba de regresar del País Vasco de hacer teatro.

Se decantó por la filología inglesa para estudiar la carrera, cosa que hizo en Castellón. Allí comenzó a recuperar una afición que tenía aparcada desde que cuando era niña recitaba monólogos, el teatro. Surge así el reencuentro con el teatro a través de grupos amateur y tanto le atrae que decide estudiar arte dramático en Valencia. En su currículo están 'Siempre nos quedará París' o 'Las tres hermanas de Chejov'. Pero su proceso de aprendizaje hizo posible que se tomara con el mundo audiovisual y surgió el flechazo. «La cámara me enamoró, se me despertó la vena audiovisual y me marché a Madrid porque allí hay más productoras», explica. En este tiempo que lleva allí, ha realizado varios cinco cortometrajes, entre ellos 'Planes de Boda' y 'Cordelias', de Gracia Querejeta, que fue nominado a los Goya en el año 2016. «Fue una experiencia muy bonita, porque el corto se fue llevando por diferentes festivales y fuimos ganando y llegar a los Goya, aunque luego no lo lográsemos, fue lo máximo, y lo vivimos todo el equipo como el fruto del trabajo cosechado», recuerda.

SUS GUSTOS uProfesionales Admira a Robin Williams y los españoles Javier Gutiérrez y Maggie Civantos. uPersonales Perderse por el castillo de Xàtiva. Quedar en la Plaça del Mercat y comer arroz al forn.

También ha hecho papeles puntuales en series de televisión como 'Centro Médico' o 'Secretos y Mentiras', incluso llego a participar en una de Canal 9, en 2010, 'Un beso y una flor'. Precisamente, Silvia subraya que ese es su mayor deseo, poder regresar a su tierra, a Valencia y trabajar en series valencianas. Asegura que está muy pendiente de todo el proceso de puesta en marcha de la nueva televisión autonómica. «Estoy pendiente de los posibles castings y es una de las cosas que quiero, trabajar en la televisión valenciana», insiste.

Y es que echa de menos la comida de su madre, el ambiente familiar que se vive en Xàtiva. «Estoy a gusto en Madrid, pero esa relación cercana que se vive en ciudades más pequeñas no la hay en Madrid», manifiesta. «En Xàtiva estás en una ciudad, pero al mismo tiempo si levantas la cabeza te encuentras con la naturaleza», visualiza. Lo que más evocaría de Madrid es su gran oferta cultura.

A pesar de que esta profesión no le proporciona un trabajo seguro, no se plantea dejarla y prepararse unas oposiciones para profesora de inglés. «Es cierto que alguna vez lo he pensado, pero al final que tengo que hacer más camino y me engancho de nuevo, porque siempre sale alguna propuesta». Y es que se considera positiva y optimista. También con el futuro de la mujer en el cine y la televisión. «Es cierto que las mujeres estamos un poco discriminadas, que hay más ofertas para ellos y hay ciertos estereotipos, pero está empezando a haber un resurgir y también es cierto que somos más mujeres. Hay algunas series que están empezando a ofrecer más papeles femeninos», asegura.

La actriz setebense no aspira a conseguir el papel de su vida. Disfruta con todos los que le han llegado y los que le llegarán. Hasta ahora se ha mentido más en la piel de mujeres fatales, por eso, puestos a elegir, pide que le llegue un papel cómico.