El precio del no a Llanera Lunes, 21 mayo 2018, 23:58

Damos por supuesto que la anunciada subida de un 28% de la tasa de basura no ha sorprendido a nuestros lectores de La Costera, La Vall y La Canal. La veníamos anunciando desde hace meses. Años, en realidad. Impedir la creación del vertedero de Llanera, incrementar la estructura administrativa del COR, encargar informes, poner en circulación ecoparques móviles, etcétera no podía salir gratis. No hacía falta ser muy listo para intuir que tarde o temprano iban a repercutir estos sobrecostes a los contribuyentes, como así ha sido. No se notó el año pasado porque la exagerada revisión del padrón llevada a cabo por la Diputación de Valencia les permitió incluso abaratar el recibo. Pero a la que se deshinchó ese globo y 6.545 inmuebles convertidos en 'unidades fiscales' por arte de birbirloque fueron dados de baja, no han tenido más remedio que aflorar el aumento en la tasa. Un incremento que siempre podremos decir que ha sido posible gracias a la colaboración y el posterior asentimiento de la vicepresidenta del Consejo de Participación Social del COR, en tanto que representante de la plataforma No al macroabocador de Llanera, Mercè Estrela.

Falla la retirada de enseres. Las feministas replicaron que lo que tendría que haber retirado el ayuntamiento de Xàtiva eran los cachivaches que encontraron tirados en la plaza del Trinquet cuando subían al castillo resueltas a infringir la ley de Patrimonio, no el telón que ellas colocaron en lo alto de la muralla. Martín Linares también aludía en su comentario sabatino a la mala imagen que supone ver «muebles rotos esparcidos lejos de los contenedores». Y lo que no entendemos los demás es por qué no funciona mejor este servicio local en la ciudad. Entre Cullera, donde una camioneta recorre dos veces al día el municipio recogiendo enseres abandonados, y Valencia, donde hay que avisar al ayuntamiento para que pasen a recoger los trastos, habrá un término medio. ¿No le parece, señora Gimeno Calabuig, delegada de Gestión de Residuos?

Cierra el Quiosco de Cristal. De muy triste cabe calificar la noticia de que el próximo día 31 cierra el Quiosco de Cristal de la esquina de la Alameda con Carlos Sarthou. Josep ha encontrado empleo en el Hospital de La Ribera y abandona el sacrificado puesto de trabajo que ha compartido durante lustros con su madre. ASPROMIVISE está sopesando qué hacer con esta concesión municipal, pero lo más probable es que si continúa en funcionamiento lo haga como tienda dedicada a la venta de los productos que elaboran los miembros de la asociación. El mes de abril resultó ya deficitario como quiosco de prensa a secas.

Atasco circulatorio en Botigues. El pasaje peatonal de la calle de la Reina, 48 se ha vuelto a animar. Esta semana pasada abrió El Mirador del Passatge, un bar cafetería que ofrece a sus clientes un amplio surtido de bocadillos, hamburguesas y pizzas, así como una gran variedad de panes y bollos. Y en Botigues, enfrente del Minibar, se anuncia la próxima apertura de El Bareto Setabense, un gracioso juego de palabras que homenajea a la desaparecida tienda de ropa El Barato Setabense. Pasar por este tramo de la calle es lo que se va a poner imposible a ciertas horas del día.