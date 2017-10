Fin del plazo para proteger las casonas Martes, 17 octubre 2017, 00:27

Nada se sabe, por el momento, de la decisión que adoptarán los propietarios de los inmuebles ante la decisión de la Conselleria de Cultura de incoar los expedientes precisos para que sean declaradas bienes de relevancia local (BRL) la casas de los Sanz de Sorió y de los Sanz de Alboi, sitas ambas en la calle de la Montcada, y de la de los Ferriol , Llaudes y Guardamino, de la calle Corretgeria. El plazo de un mes para presentar alegaciones ha de estar a punto de expirar si no se ha cumplido ya, por lo que no tardaremos en saber si los titulares de las casas palacio en cuestión comparten la decisión de Patrimonio, en cuyo caso la Administración elevaría en seguida su nivel de protección. O están en desacuerdo, en cuyo caso deberán presentar alegaciones razonadas, que sólo comportarían el cierre del expediente en el supuesto de que fueran estimadas, cosa que no suele ocurrir por cuanto es la Conselleria la que lo incoa tras sopesar los valores artísticos, históricos, etnológicos, etc. del bien a proteger. La documentada solicitud de esta declaración fue presentada por la Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric y contrastada por una arquitecta de la dirección general de Cultura y Patrimonio.

El abandono va para largo. Lo que no parece existir es una decidida voluntad de rehabilitarlas. Los dueños del caserón donde en su día estuvo la bodega de Llopis se limitaron a cerrar los balcones, abiertos de par en par durante años para que se arruinara el edificio, cuando el ayuntamiento se lo requirió, y a pintar posteriormente la fachada. Pero no han llevado a cabo un solo trabajo de consolidación en su interior, a pesar de que se han hundido unos 20 metros cuadrados de tejado y todo ese lado, próximo a la pared medianera de la Casa Mompó, está en ruinas.

Un mes sin que caiga una gota. Hoy se cumple un mes desde la última vez que llovió en Xàtiva, según Meteo Xàtiva; según los observatorios de J. Doménech Prats, en la plaza de Toros, y de Rafael Jordà, en la plaza de la Bassa, los 30 días se cumplieron el domingo. Un mes a caballo de septiembre, en que contabilizaron 13 mm. menos que la media de Meteoxàtiva, y de octubre, en que la diferencia negativa es de -42.40 mm. La temperatura media mensual, en cambio, fue de -0,1º en septiembre y de dos grados más alta en lo que llevamos de octubre. El pronóstico apunta a que la sequía terminará casi que simbólicamente el miércoles.

El bar Xàtiva de Kioto. Con los ojos a cuadros se quedó un valenciano cuando zascandileando por Kioto (Japón) se tropezó con un bar llamado Xàtiva. Un establecimiento que hace patria y sitúa literalmente a Xàtiva en el mapa mudo de la España peninsular que tiene pintado en la cristalera para que los 1,5 millones de habitantes con que cuenta esta ciudad de la isla de Honshu sepan dónde se encuentra exactamente la antigua Saetabis. Entre los atractivos de esta cafetería figuran la 'spanish beer' con alcohol y sin alcohol y la sangría. El horario laboral de la casa también es curioso: Desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche.

El historiador es también narrador. La muerte del pintor Rafael Gómez Aranda nos ha permitido redescubrir una curiosidad que pasó un tanto desapercibida en su día. El catálogo de 'Lucrecia y lo efímero', la exposición que el grupo Tirant a Blanc (compuesto por el pintor y grabador ahora desaparecido, Kalfry, Ricard Juan y Paco Perucho) realizó en 2009, contiene un curioso texto que Gómez Aranda le debió pedir a su amigo, el historiador Mariano González Baldoví. Un sorprendente juguete que el exdirector del Museo del Almudín escribió en 2002 como si fuera 'Jaume Escrivà, cosinero del muy noble señor D. Lluís Ferrer, governador de la ciudad de Xàtiva y de su Governación de Enllà lo riu de Xúquer': 'Modo de preparar un deleitoso liquor de café que regalo sentidos'. Un escrito redactado a la manera del siglo XVI en el que Marià vuelca todos sus conocimientos sobre la época y donde raro será que alguno de los nobles, comerciantes, menestrales o zascandiles mencionados sea inventado o las equivalencias en peso o capacidad estén equivocadas.