Una plataforma pide a la policía de Sueca que sancione a quien estacione en rampas El colectivo sobre accesibilidad solicita que los conductores se conciencien para no afectar a las personas que van en silla de ruedas

La plataforma sobre accesibilidad de Sueca, que reúne a personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas o que cuentan con familiares en esta situación ha pedido al Ayuntamiento de Sueca que la Policía Local incremente la vigilancia en los lugares donde hay rampas para sancionar a los vehículos que estacionen incorrectamente en estos puntos tan necesarios para ellos.

Los miembros de esta plataforma recuerdan que día tras día observan cómo las rampas y los pasos elevados «que imperiosamente necesitamos para poder desplazarnos por Sueca están ocupados por vehículos mal estacionados que nos impiden el paso».

Esta petición «no sería necesaria si la ciudadanía se concienciara sobre el problema que tenemos las personas con movilidad reducida a la hora de desplazarnos».

Los conductores de vehículos, agregaron, «pueden elegir dónde estacionar: pueden hacerlo incorrectamente en una rampa de accesibilidad, o un par de calles más lejos, sólo han de caminar un poco. Nosotros, desgraciadamente, no podemos elegir, sí o sí necesitamos esas rampas. por eso apelamos a la conciencia de la ciudadanía para que respeten las rampas y los pasos elevados adaptados para personas con movilidad reducida».

Rechazaron el argumento de «'sólo he parado dos minutos'. No es un capricho querer pasar por los lugares adaptados, es una necesidad. Esta falta de civismo no nos afecta sólo a nosotros. En Sueca hay más gente, como personas mayores con dificultad para caminar o madres y padres con carros de niños», por lo que pidieron una reflexión a las personas que tienen por costumbre estacionar en estos lugares.