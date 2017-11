Padres de alumnos de Benifaió piden una ruta de transporte escolar Los residentes en la urbanización Pla de les Clotxes reclaman una solución a Educación al residir a siete kilómetros del centro educativo EP BENIFAIÓ. Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:19

Padres de alumnos del colegio público Trullàs de Benifaió residentes en la Urbanización Pla de les Clotxes reclaman a la Conselleria de Educación que se devuelva el derecho al transporte escolar que se les ha «arrebatado», ya que «viven a 7 kilómetros del centro escolar y no existe la posibilidad de hacer este recorrido ni caminando ni en bicicleta».

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Trullàs explicó que el 11 de septiembre, primer día del curso escolar, se encontraron con que no había autobús escolar, y en el caso del IES Enric Soler i Godes, «sin previo aviso». A fecha de hoy, asevera, «tanto el colegio, el instituto y los afectados seguimos sin una notificación oficial sobre la supresión de la ruta».

Según este colectivo, el 13 de septiembre se presentó un escrito en el PROP «alegando todo aquello que corrobora que tenemos derecho al transporte escolar y, por supuesto, el derecho de nuestros hijos y nuestras hijas a una educación pública y de calidad». No es hasta el día 25 de octubre cuando, vía telefónica, se les dice que no pueden tener autobús escolar.

El 26 de septiembre, siempre según esta fuente, varias madres asistieron a una reunión con el inspector de Educación, ante quien exponen la problemática, esperando que se buscaran soluciones o posibles opciones. El ofrecimiento de la beca de transporte escolar individual, «que puede estar alrededor de 400 euros, lo que no alcanza para pagar un taxi ni un tercio de los 175 días lectivos».

Además, según el AMPA, «esto no soluciona el problema de horarios de las familias ni la incertidumbre de los niños y las niñas que no saben quién los llevará o los traerá cada día. Evidentemente, esta situación les repercute negativamente, les causa ansiedad y, lejos de frenar el absentismo/fracaso escolar, lo promueve».

«La excusa es que no cumplimos con el número de usuarios y usuarias, que se cifra en 15, lo que hace años que no se cumple. Reclamamos el derecho de nuestros hijos y nuestras hijas a la educación. No pedimos una beca, sino un derecho generado al estar residiendo a más de 3 kilómetros en línea recta», subraya el AMPA, que añade que este mismo punto expone que se tendrá en cuenta aquellas zonas en las que el acceso al centro sea dificultoso a causa de la orografía, de la peligrosidad de las vías o del tiempo de acceso.