Ontinyent se suma al Año Miguel Hernández con teatro, poesía y música REDACCIÓN ONTINYENT. Jueves, 7 septiembre 2017, 01:02

La ciudad de Ontinyent se sumará en breve al Año Miguel Hernández con el que la Comisión de Cultura del Congreso conmemora el 75 aniversario de la muerte del poeta alicantino. Lo hará a través de un espectáculo de teatro, poesía y música organizado por la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent que contará con la colaboración del Ayuntamiento, y que tendrá lugar en el Teatre Echegaray.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha animado a la ciudadania «a aprovechar esta gran oportunidad de disfrutar de uno de los grandes poetas de la historia», y ha añadido que «no hay mejor forma de rendir homenaje a alguien que luchó por la libertad republicana y que fue encarcelado por ello que dar a conocer al mundo su trabajo y su figura».

Además, Rodríguez ha recordado que el gobierno de Ontinyent siempre ha estado comprometido con la recuperación de la Memoria Democrática y ejemplo de ello ha sido la recuperación de los refugios antiaéreos del Regall y Tortosa y Delgado o la exhumación e identificación de los 13 presos fusilados en el Cementerio, «por ello no podíamos pasar la oportunidad de colaborar con la SUAMO en este homenaje».

El director artístico de la obra, Edu Costa, ha explciado que la obra se centrará en la última parte de la vida del poeta en la cárcel, donde está preso por el régimen franquista y finalmente muere en 1942. En este período Hernández reflexiona y escribe sobre la vida y la esperanza tras la Guerra Civil. La representación contará con la actuación de Víctor Palmero (La que se Avecina) en el papel de Hernández y el propio Edu Costa que encarnará a un cura con el que el poeta se relacionará; todo ello irá acompañado por la narración en off de varios de sus poemas de la mano del conocido actor, y ganador de dos Goyas, Miguel Gutiérrez Caba.

Las entradas ya se encuentran a la venta a un precio de 10 euros a través de la web de Caixa Ontinyent, en la sede de la SUAMO.