El Ontinyent CF quiere estrenarse en su feudo del Clariano ante el Lleida El Ontinyent quiere lograr su primer triunfo ante su afición. / alberto castaño El CD Olímpic visita al Buñol esta tarde y la UD Alzira recibe mañana al CF Borriol con la intención de seguir la buena racha A. TALAVERA ALZIRA. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:59

El Ontinyent CF busca ante el Lleida Esportiu su primera victoria como local en El Clariano tras no conseguirlo en los tres encuentros anteriores, en los que tampoco ha sido capaz de anotar un gol tras perder con el Villarreal B (0-1) y Mallorca (0-1) y empatar con el Cornellà (0-0).

Con un punto de nueve posibles como local, el Ontinyent necesita ganar ante su afición para continuar en la zona templada de la clasificación y, al mismo tiempo, no perder de vista las posiciones de promoción de ascenso a Segunda División. El encuentro se disputa esta tarde a las seis.

El equipo que entrena Vicente Parras, que actualmente ocupa la novena posición, está en disposición de dar el salto a los primeros puestos gracias a su gran trayectoria como visitante, con dos victorias ante el CD Ebro (0-2) y Formentera (1-2) y un empate en Paterna contra el Valencia Mestalla (2-2).

Al jugar mañana sábado, el equipo de Vicente Parras aprovechará para tener un día más de descanso de cara a la final de la fase territorial de la Copa RFEF que disputará el próximo miércoles 4 de octubre ante el Torre Levante en El Clariano. En cuanto a las bajas, Parras sigue sin poder contar con el delantero Raúl González, que sigue lesionado.

En Tercera División, el CD Olímpic abre la jornada séptima en su grupo con la visita al campo del CD Buñol que tendrá lugar esta tarde a las cinco. Tras conseguir la primera victoria en casa la pasada jornada, los de Jero López afrontan con calma este encuentro y sin tanta presión. La presión se la dejan a los locales que por el momento tampoco han conseguido los tres puntos en su estadio y esta necesidad puede provocar fallos que seguro no desaprovechará el Olímpic.

En la clasificación ambos conjuntos están en una situación similar, octavos los de Xàtiva y décimos y los de Buñol.

Por su parte, la UD Alzira juega mañana a las cinco de la tarde en el Luis Suñer Picó frente al CF Borriol. Los castellonenses no están teniendo un buen inicio de temporada y son penúltimos con solo dos puntos ya que no han conseguido ganar todavía ningún encuentro. Sin embargo, cabe destacar que el Borriol no ha tenido a favor el calendario al enfrentarse durante estas primeras semanas a equipos importantes de la categoría.

El Alzira llega tras vencer al Novelda en su casa y con la intención de seguir con esta buena racha y no dejar que los de Borriol consigan puntuar. El equipo entrenado por Fernando Gómez se encuentra en sexta posición con once puntos y con opciones de subir ya que hay varios equipos empatados a puntos.

Regional Preferente

En el grupo tercero de esta categoría se disputa la quinta jornada y comenzará a rodar el balón esta tarde a partir de las cinco y media con dos partidos, uno entre el Atzeneta UE y el Ciudad de Benidorm, y el que derbi gandiense entre la UD Portuarios y el CFEU Gandia. A las seis comenzará el derbi de la Ribera Alta entre la UE l'Alcúdia y el líder UD Alginet que necesita la victoria para asegurarse el puesto. A las seis y media será el turno del partido entre el CD Benidorm y el Rácing de Algemesí necesitado por puntuar y salir del agujero.

Y el domingo a las cinco, se medirán el CD Contestano contra la UD Benigànim que busca mejorar para poder entrar en los puestos altos de la clasificación. La UD Carcaixent se la jugará contra un difícil Muro que ha empezado con fuerza . A la misma hora, el CF Tous y la UD Canals se enfrentan en busca de unos puntos que ambos equipos necesitan ya que se encuentran en la parte baja, de hecho el equipo de la Costera aún no ha puntuado. A las seis, cierra la jornada quinta, el CD Jávea contra la UD Castellonense.