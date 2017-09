El Ontinyent CF, a por la primera victoria como local ante el Mallorca El Ontinyent tiene ante sí un complicado desafío. / alberto castaño En Tercera División, la UD Alzira y el Olímpic juegan uno de los partidos importantes de la jornada en el que ambos equipos necesitan ganar A. TALAVERA ALZIRA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:06

El Ontinyent CF tiene este fin de semana una difícil misión, conseguir la primera victoria en su estadio. Y es que los de la Vall d'Albaida, en su vuelta a Segunda B, están consiguiendo un buen inicio de temporada, sobre todo, en sus desplazamientos. Por este motivo, el club espera que en esta quinta jornada conseguir ante su afición los tres puntos.

Sin embargo, el rival que tendrán enfrente es un histórico del fútbol, el RCD Mallorca por lo que será complicado para los de Vicente Parras conseguir su objetivo.

Para estrenarse en El Clariano, el Ontinyent se mide mañana a partir de las 12 horas a los mallorquines, un rival que ha militado 16 temporadas en Primera y 4 en Segunda División en los últimos 20 años.

En la categoría de bronce, el Mallorca no conoce la derrota esta temporada y cuenta con diez puntos y siendo segundo en la clasificación. Unos números que no están lejos de los conseguidos por el Ontinyent ya que los blanquinegros son quintos con siete puntos.

Si nos remontamos a los antecedentes, la última vez que se enfrentaron valencianos y baleares en El Clariano fue en 1995, en la Copa del Rey, en un partido que terminó con 2-2. En el Mallorca jugaban Prats, Pedraza, Bogdanovic, David, Serna, Milojevic o Soler.

El Ontinyent CF espera que en esta ocasión y como rivales directos, el triunfo se quede en El Clariano y romper la imbatibilidad del RCD Mallorca.

En Tercera División, la UD Alzira y el CD Olímpic se enfrentarán mañana a las seis y media en el Luis Suñer Picó. Un partido muy interesante en el que dos de los grandes equipos del grupo medirán sus fuerzas.

El Alzira llega a este encuentro con cierta ventaja en la clasificación ya que suma siete puntos y llega al enfrentamiento tras un empate frente al Silla. Los de Xàtiva cuentan con cinco puntos al haber perdido dos encuentros, el último frente al Orihuela el pasado miércoles.

Sin embargo, ambos equipos luchan por estar arriba por lo que saldrán a por todas. Una jornada más, el once titular de Fernando Gómez estará marcado por las bajas aunque ha adelantado que es posible que alguno de los jugadores, como Imanol pueda entrar en la convocatoria. Un hecho que, a la vista de los últimos resultados, no se está volviendo decisivo ya que los jugadores del juvenil están realizando un buen trabajo. El club sigue buscando refuerzos en el mercado para ampliar su plantilla y no depender tanto de la cantera.

Por su parte, el Olímpic afronta este encuentro con «confianza y convicción». El entrenador, Jero López, aseguraba que la clave estará en «elegir bien a los jugadores» que deben salir y «confiar en lo que hacemos» ya que el equipo todavía se está aclimatando en estos primeros partidos.

La temporada pasada el enfrentamiento entre Alzira y Olímpic en el Luis Suñer también llegó muy pronto en el calendario y el resultado fue de empate a 0. Ambos equipos esperan que este año la balanza se decante a su favor.

Este fin de semana se disputa la tercera jornada en Regional Preferente y los encargados de abrir la jornada serán los enfrentamientos, esta tarde a las cinco y media, entre el Tavernes y la UD Carcaixent y la UD Benigànim y la UD Alginet. Un Alginet que llega como líder y con ganas de ampliar su ventaja.

A las seis, la UD Canals visitará al Portuarios mientras que la UE l'Alcúdia se medirá a la UD Castellonense en Els Arcs.

Mañana, a las cinco de la tarde, el Rácing de Algemesí visita al Contestano y media hora más tarde el CF Tous recibe al Muro CF. En el mismo horario, el Atzeneta y el Gandia buscarán al victoria. Cierran las jornada a las seis de la tarde el derbi de la Marina, entre el Jávea y el Dénia y otro derbi, el de los equipos de Benidorm.