Ontinyent pone en marcha en febrero su IV circuito 'Café Teatro'

Presentación de la iniciativa. / lp

La nueva temporada contará con más mujeres humoristas y tendrá como colofón la actuación de Luis Piedrahita en junio

El circuito Café Teatro 'Campus Ontinyent-Ociversitari' vuelve este mes de febrero en la capital de La Vall d'Albaida con una variada programación que tendrá como cabeza de cartel y colofón la actuación del actor y humorista Luis Piedrahita, y que consolida jueves como día de las actuaciones, tras la buena acogida al cambio de día de la edición anterior.

Será la cuarta temporada de una iniciativa impulsada por la Fundación Campus Ontinyent, el Ayuntamiento, Caja Ontinyent y la Asociación de Hosteleros AHVAL, que desde el 8 de febrero y hasta el 24 de mayo incluirá 8 espectáculos gratuitos en diferentes restaurantes.

El concejal de Cultura, Alex Borrell, destacaba que el circuito, que tiene el humor y los monólogos como elementos protagonistas, «repetirá la fórmula del año anterior, de apostar por la noche del jueves para las actuaciones, con un espectáculo final en el Teatro Echegaray. Este año hemos querido ampliar el número de espectáculos, con un mayor protagonismo para las mujeres humoristas, que protagonizan la mitad de la programación. Los locales colaboradores ofrecerán menús a precios reducidos para los universitarios», señalaba.

El coordinador del circuito, Rafa Miragall destacaba que este año «hemos seleccionado artistas con un nivel ya consolidado, con experiencia en todo el panorama nacional, algunos de ellos con apariciones en programas de televisión».

La programación comenzará el 8 de febrero con el espectáculo 'No se por mí, por ti', de Rafa Alarcón en el restaurante Aitana; para seguir el 22 de febrero con Patricia Sornosa y 'Desaparezca de aquí' en el restaurante Monterrey. El 8 de marzo Pablo de los Reyes llevará su espectáculo 'No soy freaky, pero lo intento', y el 22 de marzo Sil de Castro actuará en el Tinell de Calabuig con 'Estamos jugando, no te olvides'.

El 5 de abril será turno para Pablo Carrascosa y 'Lo que te ronqué Mientras te hacías la dormida', en el restaurante El Mostrador; y el 26 de abril a Càrol Tomás y 'Pensado y hech' en la Sociedad de Festeros con cena a cargo de Casa Seguí. Por último, el 10 de mayo Diego Varea hablará de las '7 etapas' en el restaurante Paixixi, y «Las mosquitas Muertas» pondrán en escena su show 'Entre las piernas' en el bar Jauja. Esta serie de actuaciones tendrán como colofón la de Luis Piedrahita el 14 de junio a la misma hora en el Teatro Echegaray, con «Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, un espectáculo de humor sobre la vida cotidiana.