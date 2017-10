El Ontinyent CF se mide el domingo al Elche CF, un duelo entre conocidos

El Ontinyent CF se medirá mañana a las seis de la tarde al Elche CF en el Martínez Valero. Un estadio y un equipo conocidos de sobra por el técnico Vicente Parras que hasta este verano dirigía al equipo ilicitano. Ahora es Vicente Mir, el que ejercía como segundo de Parras, el que está al frente del Elche CF por lo que ambos técnicos conocen bien la forma de jugar del otro.

«Es un equipo valiente que presiona arriba y nos va a costar», dijo el técnico del Elche, quien restó importancia a las bajas del Ontinyent, entre ellas las de los jugadores cedidos, al recordar que «alineará un equipo que puede ser el que ha jugado las últimas jornada».

Precisamente la falta de efectivos por las bajas y el cansancio acumulada por el partido intersemanal pueden marcar este encuentro para los de la Vall. Sin embargo, se están mostrando fuertes fuera y no quieren dejar pasar la oportunidad de mostrar su potencial ante el Elche CF.

En Tercera División, esta tarde a partir de las ocho y cuarto el CD Olímpic recibe en la Murta al Paterna CF. Un partido en el que los setabenses están casi obligados a ganar ya que el rival es colista y todavía no ha conseguido ninguna victoria. Los de Jero López están en progresión ascendente y es momento para demostrar su capacidad ante su afición.

La UD Alzira por su parte visitará mañana al Recambios Colón a las 11:45. Un equipo que llega en horas bajas por la goleada que encajó la pasada jornada y que no querrá repetir aunque en su casa todavía no han ganado. Los de Fernando Gómez dejaron escapar la victoria en el último encuentro y no quieren que esto vuelva a pasar por lo que saldrán con gran motivación.