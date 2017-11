El Ontinyent ya está entre los mejores tras un triunfo histórico El conjunto textil se codea con la parte alta, el CD Olímpic y la UD Alzira no puntúan en sus salidas y se alejan de los puestos de honor en Tercera VICENT CUCARELLA ALZIRA. Martes, 28 noviembre 2017, 00:28

El Ontinyent CF logró la victoria en el campo del Atlético Saguntino en el último suspiro del partido. Al término del encuentro el presidente del Ontinyent, Adrián Márquez, señaló que «ya era hora» de que el fútbol les devolviera algo de lo que les ha quitado últimamente en alusión a la remontada de su equipo. La victoria por 1-2 se fraguó en un final de partido inusual, ya que el 1-0 para los locales llegó en el minuto 86, pero el Ontinyent empató en el noventa y ganó en el cuarto minuto de prolongación, marcador que acerca al equipo de Vicente Parras a los puestos de promoción de ascenso.

«Esto no para y lo importante es que seguimos sumando», agregó Márquez, quien no olvida las derrotas en tiempo de prolongación y de penalti ante el Elche y el Lleida.

Ahora, el equipo valenciano volverá a jugar a domicilio, ya que el sábado visitará al Hércules de Alicante en el estadio Rico Pérez.

En el grupo sexto de Tercera División los equipos de la Costera y la Ribera Alta se quedaron sin sumar ningún punto. En el partido que el equipo de la capital de la Costera, CD Olímpic de Xàtiva, disputó en Orriols frente al Torre Levante, el suecano Cristian Castells fue quien puso la puntilla al conjunto setabense al anotar el único gol del encuentro en el minuto 67, losa que los de Jero López ya no pudieron levantar. Con este resultado negativo el equipo xativí retrocede puestos y espera la visita del Paiporta CF.

Por su parte, la UD Alzira tampoco pudo sacar nada positivo en su visita al Villarreal C (2-1), pese a que fue el equipo blaugrana de la Ribera Alta el primero en golpear la portería contraria con un tanto del máximo artillero alcireño Cristian Herrera.

Además, el jugador de la UD Alzira Edu López volvió a ser ignorado por Fernando Gómez, no acudiendo ni como citado al partido, como ya pasó también el partido de la jornada anterior en el Luis Suñer Picó frente al Crevillente Deportivo. Ante esta situación los aficionados de la UD Alzira ya hace fechas que se están preguntando las razones por las cuáles el técnico no cuenta para nada con el jugador alcireño, ya que su calidad está fuera de cualquier duda por su trayectoria deportiva. Además, la irregularidad que muestra el equipo es una razón más para que un jugador de la categoría de Edu López hubiera tenido que tener la oportunidad de demostrar, como han tenido otros jugadores de la plantilla, si es valido o no para el equipo. Lo cierto es que el divorcio entre Fernando Gómez y Edu López es evidente y quien paga los platos rotos es el conjunto de la capital de la Ribera Alta.